4% biocombustibil în carburant = benzina mai scumpă

Lukoil România anunţă că preţul benzinei va creşte nesemnificativ la 1 iulie, cu 1%, ca urmare a obligaţiei companiilor petroliere de a amesteca acest tip de combustibil cu componenţi bio în proporţie de 4%. „Avînd în vedere că din iulie, anul curent, benzina va conţine 4% componenta bio derivată a etanolului, preţul va cunoaşte o creştere de pînă în 1%. Creşterea preţurilor pe piaţa românească depinde de preţurile produselor petroliere, care, la rîndul lor, sînt dependente de cotaţiile barilului de pe pieţele internaţionale. Rezultă că oricum va urma o creştere”, potrivit Lukoil România. Rompetrol şi Petrom nu au menţionat dacă preţul benzinei va creşte la 1 iulie, menţionînd doar că preţurile din România sînt dependente de cele internaţionale. „Atît carburanţii, cît şi bio-componenţii sînt cotaţi internaţional. Preţurile Petrom au o evoluţie dinamică, bazată pe cotaţiile internaţionale ale carburanţilor, dar şi pe competiţia de pe piaţă. În plus, preţurile sînt influenţate de politica fiscală şi de cursul de schimb leu/dolar”, au declarat reprezentanţii Petrom. La rîndul lor, oficialii Rompetrol adaugă la factorii care contribuie la creşterea preţurilor şi faptul că biocomponenţii vor fi importaţi. “Un alt element care a majorat preţul combustibililor a fost şi taxa pentru Fondul Special pentru Produse Petroliere (FSPP). În plus, Rompetrol Rafinare va folosi, pentru început, doar biocomponenţi din import. Astfel, evoluţia preţurilor carburanţilor comercializaţi în România este în strînsă legătură cu preţurile dictate de pieţele internaţionale de profil”, potrivit companiei. Amintim că, de la 1 iulie, legislaţia obligă producătorii şi distribuitorii de produse petroliere să vîndă doar benzină cu un conţinut de 4% de biocarburant. Începînd cu 1 ianuarie 2009, benzina comercializată conţine minimum 2% biocarburanţi. Guvernul a emis, în anul 2007, o hotărîre prin care producătorii şi distribuitorii de carburanţi sînt obligaţi să amestece carburanţii cu biocombustibil. Astfel, la 1 iulie 2007, motorina a fost amestecată cu biocombustibil în proporţie de 2%, iar la 1 ianuarie 2008 ponderea a urcat la 3%. Din 1 iulie 2008, motorina conţine 4% biocombustibil. “Pe fondul deprecierii leului în raport cu dolarul, taxa FSPP s-a mărit cu 13,6% în aprilie şi cu 13,5% în mai. Atît la accize, cît şi la taxa FSPP, se aplică TVA, deci încasările la bugetul de stat cresc, în timp ce consumatorul plăteşte un preţ mai mare”, au mai spus reprezentanţii Rompetrol. Petrom va cumpăra biocomponentele din import, dar are în vedere şi obţinerea acestora în procesul de rafinare. Necesarul lunar de biocarburant se ridică la cîteva mii de tone. Utilizarea biocarburanţilor obţinuţi din cereale, plante oleaginoase şi zahăr este considerată o soluţie de combatere a încălzirii climei şi de reducere a emisiilor poluante, precum şi o alternativă la combustibilii fosili.