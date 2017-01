4% biocombustibil în motorină!

Potrivit unei decizii a Guvernului, adoptate anul trecut, companiile petroliere sînt obligate să introducă pe piaţă, începînd de astăzi, motorină cu un conţinut de biocarburant (combustibil alternativ, produs din ulei de rapiţă, floarea-soarelui şi soia, în special, dar şi din sfeclă de zahăr sau cereale, este un produs biodegradabil, non toxic şi care nu conţine sulf - n.r.) în proporţie de minimum 4% în volum, măsură care va avea un impact nesemnificativ asupra preţului final la pompă. Potrivit datelor furnizate de companiile petroliere care activează pe piaţa din România, acestea nu sînt luate prin surprindere de prevedere şi estimează că preţul final al motorinei nu va suferi decît modificări nesemnificative. La Rompetrol Rafinare, singurul furnizor de carburanţi pentru reţeaua de benzinării a grupului Rompetrol, necesarul de biodiesel se va ridica, de astăzi, la 4.000 de tone, în funcţie de nivelul livrărilor de motorină în România. Această cantitate va fi asigurată în proporţie de 40% de pe piaţa internă, restul fiind importat, au arătat reprezentanţii companiei. Divizia de retail a grupului, Rompetrol Downstream, a fost prima companie de profil care a introdus, încă din iunie 2007, noul tip de motorină cu 2% biodiesel. În prezent, Rompetrol comercializează pe piaţa din România două tipuri de motorine, cea cu 3% biodiesel, cu un conţinut de sulf de 50 ppm (parts per million - n.r.), şi motorina Euro 5 cu 2% biodiesel, cu un conţinut de sulf de 10 ppm. Potrivit estimărilor Rompetrol, majorarea la 4% a ponderii biodieselului în motorine nu se va resimţi în preţurile finale ale carburanţilor. Şi reprezentanţii MOL România au arătat că „de peste un an, carburanţii din import de tipul Tempo Plus EuroDiesel au mai mult de 4% componentă bio” şi că, în privinţa motorinei importate, această măsură nu va avea niciun impact asupra preţului final. Directorul general adjunct al LukOil România, Andrei Chirilescu, a declarat că societatea pe care o reprezintă va avea nevoie de circa 2.500 tone de biodiesel lunar pe piaţa din România pentru a se conforma acestei reglementări şi că preţul final al motorinei ca fi aproape acelaşi. Amintim că, anul trecut, Petrom anunţa că a semnat un contract pentru furnizarea de biodiesel cu Prio Biocombustibil, o companie a grupului portughez Martifer. În baza acestui contract, Prio Biocombustibil a livrat către Petrom o cantitate de 20.000 tone de biodiesel în 2007, urmînd să crească la 50.000 tone în 2008. Rafinăriile Arpechim şi Petrobrazi, deţinute de Petrom, au avut nevoie de investiţii de peste opt milioane euro, pentru preluarea biodieselului în amestec, potrivit reprezentanţilor companiei. OMV România, divizia locală de retail a grupului austriac, se aprovizionează cu biodiesel tot de la rafinăriile Petrom.

HG 456 din 16 mai 2007 prevede ca, începînd cu 1 iulie 2007, motorina să aibă un conţinut de biocarburant de cel puţin 2% în volum, urmînd ca acestă pondere să crească la 3% la 1 ianuarie 2008 şi la 4% de la 1 iulie 2008. Începînd cu 1 iulie 2009, şi benzina introdusă pe piaţă va conţine biocarburant în proporţie de minimum 4% în volum. Companiile care nu se conformează acestei obligaţii vor fi sancţionate cu amendă între 7.500 lei şi 15.000 de lei. Determinarea conţinutului de biocarburanţi în amestec se face, în cadrul sistemului de monitorizare a calităţii benzinei şi motorinei, de către organismele recunoscute de Ministerul Economiei pentru activitatea de eşantionare a benzinei şi motorinei. Reprezentanţii Ministerului Economiei au atras atenţia că, pentru vechiculele nemodificate în acest sens, nu se cunosc încă efectele amestecului motorinei cu mai mult de 5% biocarburant asupra motorului. De aceea, Executivul a introdus obligativitatea atenţionării, la pompă, prin etichetare, în cazul în care ponderea biodieselului este mai mare de 5% în volum. Potrivit unei directive UE, statele membre sînt obligate să amestece treptat combustibilul tradiţional utilizat în transport cu biocombustibil, astfel încît, pînă în 2010, biodieselul să reprezinte 5,75% din motorina de pe piaţă, urmînd ca, în 2020, ponderea să crească la 20%.