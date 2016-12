40% dintre femei dezvoltă fibrom uterin până la 35 de ani

Din nou, specialiştii atrag atenţia asupra importanţei controalelor medicale periodice. Aproape 40% dintre femeile cu vârste până în 35 de ani dezvoltă fibrom uterin, procentul crescând până la 70% în rândul femeilor aflate în jurul a 50 de ani, au atenţionat specialiştii la lansarea campaniei de informare “Fibromul uterin - află, discută, decide!”. “Fibroamele uterine sunt cele mai frecvente tumori benigne (noncanceroase) ale organelor sexuale feminine şi apar, în general, la femeile aflate la vârsta fertilă. Unul dintre cei mai importanţi factori favorizanţi pentru apariţia fibromului uterin este dereglarea hormonală”, a declarat directorul Spitalului Clinic „Filantropia“, dr. Gheorghe Peltecu. La rândul său, preşedintele Societăţii Române de Obstetrică-Ginecologie, prof. dr. Florin Stamaţian, a spus că, în general, fibroamele uterine sunt asimptomatice, însă, atunci când există simptome, cele mai frecvente sunt sângerările excesive, durerile abdominale şi anemia. “Chiar în lipsa unor simptome, persoanele afectate de fibrom uterin se pot confrunta cu avorturi spontane, infertilitate, naşteri premature şi alte complicaţii”, a spus profesorul.

VIZITA LA GINECOLOG, ESENŢIALĂ Preşedintele Societăţii Române de Obstetrică-Ginecologie susţine că vizita la ginecolog este, aşadar, esenţială pentru descoperirea timpurie a fibromului uterin. “Diagnosticarea se poate face printr-o simplă ecografie. Fibroamele uterine pot porni de la câţiva centimetri şi pot creşte în dimensiuni şi număr, ajungând chiar să aibă câteva kilograme atunci când nu sunt depistate şi tratate”, a spus el.

STUDIILE ARATĂ CĂ FEMEILE AŞTEAPTĂ PÂNĂ LA CINCI ANI PENTRU A CONSULTA UN MEDIC GINECOLOG, FAPT CARE DUCE LA CREŞTEREA RISCURILOR ASUPRA SĂNĂTĂŢII, DAR ŞI LA NECESITATEA ULTERIOARĂ A UNOR PROCEDURI CHIRURGICALE IREVERSIBILE, PRECUM HISTERECTOMIA.

Totuşi, în unele cazuri, această procedură medicală este singura opţiune de tratament, iar decizia asupra celui mai bun tratament se va baza pe o discuţie cu medicul specialist pornind de la particularităţile fiecărei paciente.

FIBROAME EXTREM DE MARI, RISCURI MARI Şi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanţa ajung tot mai multe paciente cu fibroame uterine în stadii operabile. Grav este că dimensiunile formaţiunilor tumorale sunt mari, pacientele amânând până în ultima clipă prezenţa la specialist. Şeful Maternităţii SCJU Constanţa, prof. univ. dr. Vlad Tica, a declarat că, săptămâna trecută, a ajuns la spital o pacientă cu un uter fibromatos ce cântărea 4,5 kilograme. “În cazul său s-a impus laparotomia (operaţia clasică)”, a spus profesorul. Din păcate, în cazul intervenţiilor clasice, pe lângă costurile mari pe care spitalele sunt nevoite să le suporte, şi timpul de recuperare a pacientelor este mare, şi suferinţa lor este mare. Atunci când se poate, medicii apelează, şi la SCJU Constanţa, tot mai des la operaţii moderne, respectiv la laparoscopii (operaţie fără deschiderea peretelui abdominal, operaţia fără bisturiu). Au de câştigat şi pacientele, dar şi spitalele. Ideal este să nu se ajungă la operaţii, spun medicii. De altfel, pacientele operate cu care am discutat regretă că nu au ajuns la ginecolog în timp util şi recomandă, la rândul lor, tuturor femeilor să meargă la medic măcar o dată pe an sau atunci când observă schimbări în organism. “Fibromul uterin nu trebuie să îţi schimbe priorităţile în viaţă, de aceea trebuie să învăţăm să ajungem la un control de specialitate la fiecare şase luni. Am aflat din proprie experienţă cât de repede evoluează o astfel de afecţiune, chiar şi în câteva luni, astfel că un control făcut la timp te poate scuti de proceduri chirurgicale ireversibile şi te poate ajuta să îţi menţii sănătatea fizică şi emoţională. Nu trebuie să ne temem sau să ne ruşinăm de un astfel de diagnostic, căci fibromul uterin este o afecţiune a femeilor din zilele noastre”, a declarat Mihaela Tatu, brand ambasador al campaniei. Dr. Zorela-Adriana Sgarbură, medic primar obstetrică-ginecologie, doctor în ştiinţe medicale, susţine că “vizita la ginecolog trebuie să facă parte dintr-o atitudine profilactică a femeilor”.

SOS-URI DE LUAT ÎN SEAMĂ! „Semnalele de alarmă pentru un consult ginecologic de urgenţă sunt menstruaţiile anormale, oboseala, precum şi durerea în timpul actului sexual”, a declarat dr. Zorela-Adriana Sgarbură. “Fibromul uterin - află, discută, decide!” este o campanie de informare publică şi de educare a femeilor, iniţiată de Societatea Română de Obstetrică-Ginecologie, cu sprijinul unei companii private.