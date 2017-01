40% şanse de recesiune pentru Europa Occidentală?

Agenţia de evaluare Standard & Poor\'s Ratings Services a anunţat ieri că şi-a revizuit în jos estimările de creştere pentru Zona Euro şi Marea Britanie în 2012 şi a atras atenţia asupra riscului unei duble recesiuni, chiar dacă acesta poate fi evitat. Este pentru a doua oară în cinci săptămâni când S&P îşi reduce estimările de creştere pentru regiune. Conform noilor estimări, PIB-ul Zonei Euro va înregistra o creştere de 1,1% în 2012, comparativ cu un avans de 1,5% conform estimărilor anterioare. Pentru Marea Britanie, S&P estimează un ritm de creştere a PIB de 1,7% în 2012, faţă de avansul de 1,8% preconizat în august. Economistul şef pentru Europa de la S&P, Jean-Michel Six, a declarat: ”În prezent, estimăm că probabilitatea unei noi recesiuni în Europa Occidentală în 2012 se situează la 40%, chiar dacă potrivit scenariului nostru de bază continuăm să anticipăm o creştere modestă. Credem în continuare că cererea robustă din partea pieţelor emergente, consumul intern susţinut din Germania şi Franţa şi continuarea programelor de sprijin monetar vor ajuta la evitarea unei noi recesiuni, anul viitor. Cu toate acestea, riscurile în scădere nu ar trebui subestimate. Ele ar putea veni din partea pieţelor financiare, printr-o nouă creştere a dobânzilor pe termen lung sau din partea unei creşteri mai mici pe pieţele emergente”, a declarat Jean-Michel Six. Luna trecută, S&P şi-a revizuit în jos şi estimările de creştere pentru SUA, în cazul căreia se aşteaptă, în prezent, la o creştere de 1,9% în 2012 şi un avans de 2,2% în 2013, comparativ cu creşteri de 2,4% şi 2,6% prognozate anterior. Revizuirea prognozelor pentru economia americană are consecinţe importante asupra comerţului exterior al Europei, având în vedere că SUA sunt principala destinaţie pentru exporturile UE şi a doua destinaţie, după Marea Britanie, pentru exporturile Zonei Euro.

MAI APROAPE DE COLAPS Grecia îşi poate îndeplini obligaţiile financiare timp de încă şase săptămâni, a declarat, ieri, ministrul de Finanţe, Evanghelos Venizelos. Autorităţile europene şi FMI au spus că vor lua decizie privind eventuala deblocare a următoarei tranşe din pachetul de salvare, până la mijlocul lunii octombrie, temându-se că Grecia ar putea intra în incapacitate de plată, fără aceşti bani, în a doua jumătate a lunii. Mulţi experţi se aşteaptă ca Atena să intre în faliment în următoarle 6 până la 12 luni. Ieri, Ministerul de Externe de la Bucureşti a informat cetăţenii români care vor să călătorească în perioada următoare în Grecia că astăzi va avea loc o grevă generală de 24 de ore, care va afecta transporturile terestre, aeriene, navale şi feroviare. Pentru a evita apariţia unor situaţii neplăcute pe parcursul deplasării în Grecia, MAE sfătuieşte cetăţenii români să se intereseze din timp asupra situaţiei de pe plan local, evitând zonele unde au loc mişcări de protest.

Ieri, premierul rus, Vladimir Putin, a propus fostelor republici sovietice să formeze o Uniune Eurasiatică, văzută de analişti ca o contrapondere la Uniunea Europeană şi o încercare de a contracara eforturile UE de ancorare a spaţiului postsovietic de la graniţele sale estice.