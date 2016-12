400 de coşuri noi de gunoi în Medgidia

IGIENIZARE Profitând de încălzirea vremii, Primăria Medgidia a demarat, în această perioadă, o amplă campanie de curăţenie de primăvară, care implică salubrizarea atât a străzilor din municipiu, cât şi a spaţiilor verzi. Interesant este că, la fel ca-n fiecare an, participarea cetăţenilor (asociaţii de proprietari şi locuitorii de la case) este considerată de conducerea administraţiei locale drept extrem de importantă. În acest sens, primarul Marian Iordache solicită sprijinul populaţiei, căreia edilul îi recomandă să-şi igienizeze spaţiile din jurul blocurilor, astfel încât, la finalul perioadei de curăţenie, oraşul să se prezinte în „haine noi”. „Oraşul trebuie să corespundă tuturor cerinţelor populaţiei, care are nevoie de un climat nepoluat”, a spus edilul. Campania de curăţenie de primăvară cuprinde o serie de acţiuni privind igienizarea străzilor, ecologizarea parcurilor şi a zonelor verzi şi colectarea deşeurilor stradale şi vegetale. Edilul a declarat că se va continua cu toaletarea copacilor, plantarea de arbori şi arbuşti, iar zonele verzi vor fi reamenajate prin gazonări şi plantări de flori. De asemenea, Primăria anunţă că ridicarea grămezilor rezultate în urma acţiunilor asociaţiilor de proprietari se va face gratuit, în urma unei solicitări telefonice. „Sunt lucrări fireşti pentru această perioadă, mai ales că oraşul trebuie să fie pregătit de sărbătoarea Paştelui şi de 1 Mai”, a spus Iordache.

ÎNLOCUIRE Campania de curăţenie nu înseamnă numai toaletat copaci şi igienizat spaţii verzi, ci şi înlocuirea sau repararea mobilierului stradal distrus. În această idee, primarul Medgidiei a spus că administraţia locală va monta 400 de coşuri noi de gunoi. “Toate coşurile de gunoi montate în 2012 au fost distruse. Astfel că, după numai doi ani, trebuie să punem altele. Nu înţeleg de ce oamenii distrug aceste coşuri care sunt din plastic. Mi-ar fi plăcut să punem unele din metal, care sunt mult mai rezistente. Însă aceste recipiente pentru deşeuri ar face cu “ochiul” hoţilor de fier vechi, astfel că am rămâne fără ele în mai puţin de o săptămână”, a afirmat primarul.