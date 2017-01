4.000 de elevi din mediul rural, turişti în Constanţa

După cinci săptămîni de desfăşurare, programul “Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2008”, demarat la iniţiativa preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a ajuns, sîmbătă, la final, copii din comunele Costineşti şi Agigea fiind ultimii beneficiari ai excursiei gratuite la Constanţa. ”A fost foarte frumos în această excursie. Cel mai mult mi-au plăcut pisicile de mare de la Acvariu. Deşi am mai fost la Constanţa şi cu alte ocazii, de fiecare dată revin cu plăcere aici. De departe, cel mai mult mi-a plăcut la Aqua Magic”, a spus Ionela Ghiţă, de 11 ani, din Costineşti. În cadrul excursiei, copiii au vizitat Acvariul, Delfinariul, au făcut plajă şi s-au jucat în parcul acvatic Aqua Magic, s-au plimbat cu telegondola, iar la sfîrşitul zilei au vizionat spectacolul oferit de acrobaţii şi animalele de la circul Acquatico Bellucci. ”Copiii au primit cu mare bucurie vestea că vor veni în excursie. Noi am mai organizat excursii prin care am adus copiii să viziteze cîteva dintre obiectivele turistice din Constanţa, însă nu am reuşit să venim la Aqua Magic, un loc în care toţi copiii şi-au dorit să ajungă. Îi mulţumim preşedintelui CJC pentru că a făcut posibil ca elevii din localitatea noastră să ajungă în acest loc minunat, unde ei pot resimţi aventurile copilăriei din plin”, a declarat primarul comunei Agigea, Cristian Cîrjaliu. ”Cel mai mult mi-am dorit să ajung la Aqua Magic, pentru că aflasem că este foarte frumos şi eu nu mai fusesem niciodată. Am fost nerăbdători, atît eu, cît şi colegii mei de la şcoală să venim în această excursie şi din cauza faptului că astfel am putut să vedem pentru prima dată un spectacol de circ acvatic”, a spus Andrei Bădoi, de 11 ani, din Agigea. În timpul excursiei, copiii au beneficiat şi de băuturi răcoritoare şi gustări, asigurate de CJC şi primăriile implicate. În plus, copiii au primit de la CJC tricouri cu însemnele programului. “Ne bucurăm că am reuşit să le oferim copiilor din mediul rural un program încărcat, plin de surprize pentru mulţi dintre ei. Sînt copii care nu au avut posibilitatea de a petrece o zi într-un parc acvatic, iar noi am încercat prin acest program să le oferim această posibilitate şi multe altele, iar anul viitor sperăm să le oferim mai multe bucurii”, a declarat coordonatorul programului CJC, Radu Volcinschi. Pe perioada celor cinci săptămîni, de acest program au beneficiat aprox. 4.000 de copii. Ca şi anul trecut, nu toţi primarii au răspuns afirmativ invitaţiei CJC. “Au existat şi localităţi care nu ne-au onorat cu prezenţa, însă sperăm că anul viitor vor înţelege că acest program este făcut pentru copii, pentru ca ei, mai ales cei care nu au posibilităţi materiale, să poată veni în aceste locuri minunate”, a mai spus Volcinschi.