40.000 de euro pentru primul centru dedicat preşcolarilor cu epilepsie

Asociaţia pentru Dravet şi alte Epilepsii Rare a primit o donaţie de 40.000 de euro, care urmează să fie investiţi în Centrul de zi ”Există Speranță”, prima unitate din România specializată pentru copiii cu epilepsie de vârstă preșcolară. În acest centru, copiii cu epilepsie, al căror acces la grădinițele tradiționale este adeseori limitat, vor beneficia de educație și de programe de socializare, precum și de terapiile necesare. În paralel, părinţii acestora vor beneficia, la rândul lor, în cadrul centrului de zi, de activităţi de socializare, acest lucru contribuind la crearea unui grup puternic de facilitatori pentru schimbarea condiţiilor limitate de acces la educaţie pentru copiii cu epilepsie.

Centrul de zi poate găzdui 20 de copii la programul de zi, inclusiv cu terapii individualizate, iar alți aproximativ 20 de copii pot participa la ședințe de logopedie, kinetoterapie, consiliere psihologică, terapie ocupaţională, stimulare senzorială, terapie prin artă etc. Centrul dispune și de 10 locuri pentru cazuri sociale, finanțate integral de către Asociația pentru Dravet și alte Epilepsii Rare, dintre care cinci la programul de zi și cinci la cel de terapii. ”Când fiul meu a fost dat afară din grădiniță, spunându-i-se că este handicapat, am aflat că discriminarea celor cu epilepsie se întâmplă frecvent și am înțeles cât este de vitală înființarea acestui centru. Aici, copiii cu epilepsie cu vârstă preșcolară sunt respectați, iubiți, fac terapii zilnice, necesare evoluției lor, familiile au grupuri de suport, alături de psihologul nostru, și ateliere de gătit sănătos. Aici, copiii cu epilepsie sunt acasă, pentru că aici Există Speranță”, spune Adela Chirică, președintele Asociației pentru Dravet și alte Epilepsii Rare și mamă a unui copil cu epilepsie. În România sunt aproximativ 200.000 de pacienţi cu epilepsie, conform statisticilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, dar medicii cred că numărul acestora ar fi mai mare, de 300.000 până la 500.000. Crizele de epilepsie pot fi uneori confundate, în cazul bebeluşilor, cu convulsiile febrile, care sunt destul de frecvente şi deloc periculoase. Epilepsia se situează pe locul al doilea ca incidenţă în cadrul categoriei de boli neurologice, după migrene. Un singur cuvânt reuneşte, de fapt, câteva zeci de sindroame epileptice, cu cauze, manifestări şi evoluţii diferite. Unul dintre cele mai grave este sindromul Dravet, care debutează în primul an de viaţă, afectează aproximativ unul din 20.000 de copii şi este incurabil.