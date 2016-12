41 de ani de la filmarea musical-ului ”Cabaret”

Multe s-au schimbat în ultimii 41 de ani, câţi au trecut de la filmarea peliculei ”Cabaret”, un musical-cult, în regia lui Bob Fosse, în care au strălucit Liza Minnelli, Marisa Berenson, Joel Grey şi Michael York. La Teatrul Ziegfeld, unde a avut loc premiera oficială a filmului, a avut loc o reuniune aniversară. Liza Minnelli, Marisa Berenson, Joel Grey şi Michael York, dar şi Nicole Fosse, fiica regizorului Bob Fosse, au avut o rară apariţie comună, pentru promovarea acestui film care a fost relansat de Warner Home Video, cu o coloraţie nouă, pe Blu-ray şi DVD, pe 5 februarie.

Trecerea timpului şi starea de sănătate şi-au pus amprenta pe îndrăgitul actor Michael York, ajuns la vârsta de 70 de ani, care este de nerecunoscut. În schimb, Marisa Berenson arată mult mai tânără decât cei 65 de ani pe care îi are. Şi Joel Grey, la 80 de ani, tatăl actriţei Jennifer Grey, care a devenit la rândul ei celebră graţie unui musical, ”Dirty Dancing”, a părut în formă foarte bună. La rândul său, după grave probleme de sănătate, Liza Minelli pare acum să revină în formă. Puţini ştiu că îndrăgita actriţă şi-a dorit mai mult rolul lui Sally în producţia teatrală, pe care însă l-a pierdut şi apoi a fost contactată de producători să joace în film. Şi Bob Fosse a ajuns să regizeze pentru că Hal Prince, cel care semnase regia piesei de pe Broadway, a fost prea ocupat să se mai ocupe şi de film. Perfecţionist şi încăpăţânt, Bob Fosse a fost considerat un risc pentru film, iar actorii şi-au adus cu toţi aminte de repetiţiile interminabile în fum gros şi lumini puternice.

Musical-ul ”Cabaret” a câştigat opt premii Oscar, fiind în competiţie directă cu un film al cărui buget era minuscul în comparaţie, ”The Godfather”. A avut premiera pe 13 februarie 1972 şi a primit cronici de specialitate laudative. Institutul american de Film l-a plasat pe locul cinci în topul celor mai bune musical-uri din toate timpurile şi este păstrat la loc de cinste în Biblioteca Congresului american, pentru generaţiile viitoare. Atât piesa, cât şi filmul ”Cabaret” sunt inspirate din piesa ”I Am a Camera”, scrisă în 1951, după romanul lui Christopher Isherwood ”Goodbye to Berlin”. Acţiunea se petrece în anul 1931, în atmosfera de decadenţă a localului Kit Kat Klub, în timp ce angajaţii săi şi publicul sunt forţaţi să devină tot mai precauţi şi să se autocenzure. Lungmetrajul regizat de Bob Fosse nu a mai fost proiectat de mai bine de un deceniu, pentru că una dintre bobine avea o zgârietură verticală care obtura imaginea. Warner Bros a decis restaurarea filmului, ceea ce a costat 1,4 milioane de dolari, bani care se speră că vor fi recuperaţi din vânzările pe DVD şi Blu-Ray. Cabaret a rămas în memoria cinefililor şi pentru coloana sa sonoră, care include piesele ”Mein Herr”, ”Maybe This Time” sau ”Money, Money”, alături de ”Willkommen” şi ”Tomorrow Belongs to Me”.