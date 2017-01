41 de judeţe, reorganizate în opt unităţi teritoriale

SARCINĂ. Preşedintele Traian Băsescu a condus, ieri, la invitaţia Executivului, şedinţa de Guvern. Miniştrii care se aşteptau probabil la o şedinţă lejeră s-au înşelat, pentru că Băsescu a venit ieri să traseze noile obiective ale Guvernului pentru următoarea perioadă. Băsescu a cerut Guvernului să analizeze reorganizarea administrativă a ţării prin înlocuirea celor 41 judeţe cu 8 judeţe mari sau 7 judeţe şi municipiul Bucureşti, arătând că actualul sistem, menţinut din 1968, generează ineficienţă în utilizarea banilor UE şi corupţie. Şeful statului a susţinut că nu se poate realiza o dezvoltare raţională a României cu unităţi administrative atât de mici precum actualele judeţe, el precizând că derularea proiectelor cu fonduri europene pe această structură înseamnă utilizarea ineficientă a banilor. El a afirmat chiar că România risca sa ajunga în situatia de suspendare temporara a utilizarii banilor europeni daca nu rezolva problemele existente în ceea ce priveste cheltuirea fondurilor UE. Aşa să fie oare? Poate că Băsescu ar trebui mai întâi de toate să analizeze ultimele date în ceea ce priveşte cheltuirea banilor europeni, acolo unde judeţele au reuşit să cheltuiască deja peste 90% din fondurile alocate de UE, în timp ce ministerele patronate de Guvernul Boc abia dacă au cheltuit 5% din aceste fonduri. În fapt, Băsescu doreşte o reorganizare administrativă în jurul judeţelor unde PDL mai are credibilitate, şi asta tocmai pentru ca PDL să controleze mult mai bine fondurile europene.

DE BUN SIMŢ. De cealaltă parte, USL a anunţat că ar prefera o împărţire administrativă în 12 sau 14 unităţi teritoriale. Primarul Constanţei. Radu Mazăre, a criticat argumentul de reducere a numărului de bugetari folosit de portocalii în favoarea regionalizării statului: „Nu ştiu ce gărgăuni îi trec lui Băsescu prin cap. E o prostie să nu mai avem patru sau cinci direcţii judeţene de sănătate, care vor fi înlocuite doar de una, stabilită la Galaţi sau la Vrancea. Dacă ar fi aşa, orice constănţean care are probleme medicale trebuie să se urce în maşină, să-şi ia documentele şi să se ducă să aştepte răspunsuri la un singur funcţionar din Galaţi sau la Vrancea care va face treaba celor cinci sau şase funcţionari pe care trebuie să îi înlocuiască. Şi aşa deja sunt cozi la ghişee. Şi aşa am dat funcţionari afară şi deja nu are cine să mai facă treaba. Dacă îi mai dă şi pe ăştia care sunt acum afară...”

AVERTISMENT. Revenind la Guvern, după ce a epuizat subiectul reorganizării administrative, Băsescu a trecut la trasul de urechi al miniştrilor din Cabinetul Boc. Preşedintele a cerut miniştrilor să se gândească dacă mai pot face parte din Guvern după 30 iunie, în cazul în care datele care vor fi analizate pentru primul semestru vor indica un nivel redus al absorbţiei fondurilor UE şi al investiţiilor în domeniile pe care le gestionează. “Avem bani de la UE şi de la buget, niciun ministru nu va avea vreun blocaj în utilizarea sumelor alocate. Nu aveţi nicio justificare, că “nu am putut cheltui banii”, dacă nu aţi stat cu ochii, cu atenţia, cu efortul principal pe structurile din ministerele dumneavoastră şi care trebuie să aprobe proiectele, să dea drumul la bani. Dacă aţi avut această lipsă de inspiraţie, va trebui după 30 iunie, când se trage linia şi vedem cum am realizat investiţiile pe primul semestru, să vă gândiţi dacă mai puteţi face parte din Cabinet”, le-a spus Băsescu miniştrilor.