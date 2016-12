41 de plăţi efectuate anual pentru taxe

ULTIMII DIN REGIUNE Anul acesta, România a urcat 18 poziţii într-un top mondial realizat de Pricewaterhouse Coopers (PwC) după numărul de taxe pe care companiile trebuie să le achite anual, dar este pe ultimul loc în Europa Centrală şi de Est (ECE), cu 41 de plăţi necesare. În clasamentul mondial, ţara noastră ocupă locul 136 din 185. „Totuşi, România este a treia ţară din punctul de vedere al progreselor făcute pentru diminuarea fiscalităţii, după Slovacia şi Slovenia. Majoritatea statelor din regiune au regresat. Introducerea mecanismelor online de declarare a taxelor a redus numărul de plăţi de la 113 la 41. În cazul plăţilor aferente contribuţiilor sociale, s-a ajuns de la 84 la doar 12 plăţi anuale, după introducerea declaraţiei unice (formularul 112 - n.r.). Timpul necesar conformării cu legislaţia fiscală s-a diminuat uşor, de la 222 la 216 ore/an”, spune şeful departamentului de consultanţă fiscală şi juridică din cadrul PwC România, Peter de Ruiter. Se poate însă şi mai bine - firmele din Polonia fac 18 plăţi pe an, cele din Bulgaria 15, iar cele din Ungaria 12. Antreprenorii cehi fac doar opt plăţi pe an. România are o rată totală de impozitare uşor mai scăzută decât media din ECE, de 44,2%, faţă de 44,6%, şi stă mult mai bine când vine vorba de timpul necesar îndeplinirii obligaţiilor fiscale (216 ore, faţă de media regională de 263).

TAXE MAI PUŢINE, ÎNCASĂRI MAI MARI În funcţie de numărul de plăţi efectuate anual de firme (41), rămânem peste media comunitară (15); după valoarea taxelor şi impozitelor, ţara noastră este la mijlocul clasamentului. „Pe măsură ce plata online a taxelor va deveni procedură standard pentru companiile din România, timpul necesar conformării şi numărul de plăţi se vor reduce şi mai mult. În privinţa ratei totale de impozitare, vedem potenţial pentru reducerea nivelului CAS (cea mai mare pondere în costurile fiscale ale unei firme). Reducerea impozitării muncii ar putea stimula crearea de noi locuri de muncă şi ar duce la o creştere a încasărilor la bugetul de stat”, explică de Ruiter. Raportul PwC mai arată că, la nivel mondial, o companie de talie medie suportă o rată totală de impozitare de 44,7% din profit, face circa 27,2 plăţi pe an şi petrece 267 ore pentru a se conforma legislaţiei fiscale.