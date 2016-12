41 de români, în închisori federale din SUA

41 de români se află, în acest moment, în închisori federale din Statele Unite ale Americii, în timp ce alţi 89 sunt în închisori statale, potrivit informaţiilor furnizate de Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Reprezentanţii MAE spun însă că numărul exact al cetăţenilor români care ispăşesc condamnări în Statele Unite nu poate fi precizat. Ambasada României la Washington precum şi cele trei oficii consulare de pe teritoriul SUA sunt informate despre existenţa cazurilor de reţineri sau arestări numai dacă respectivele persoane sunt cetăţeni români, dar nu şi americani, şi dacă acestea sunt de acord să fie anunţate misiunile diplomatice ale României. Cei 130 de români execută pedepse privative de libertate pentru fraudă, infracţiuni privind regimul comunicaţiilor, infracţiuni privind regimul drogurilor, regimul imigraţiei, jaf bancar sau înşelăciune. Un juriu federal din Statele Unite a pus sub acuzare 24 de persoane, printre care şi doi români, care ar fi participat la o operaţiune de obţinere frauduloasă de fonduri federale în valoare de peste 2,35 de milioane de dolari. Punerea sub acuzare intervine după ce românul Ovidiu Isac, în vârstă de 28 de ani, din Skokie, statul Illinois, a fost arestat în aprilie, în cadrul aceluiaşi dosar. Celelalte 23 de persoane au fost fost pentru prima oară puse sub acuzare joi, potrivit procurorilor federali.