42% din carnea de pe piaţa românească, neconformă

Vineri, Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), prin gura reprezentantului său cel mai de seamă, preşedintele Radu Roatiş Cheţan, ne liniştea, menţionând că “de siguranţa alimentelor şi, implicit, de sănătatea tuturor celor 20 de milioane de cetăţeni români şi a celor peste 500 de milioane de europeni avem grijă, noi, medicii veterinari, alături de colegii noştri medici de medicină umană şi de ceilalţi specialişti ai României. Cred că românii au înţeles şi înţeleg că sănătatea nu le este pusă în pericol când consumă alimente produse în România. Declaraţiile publice, nefundamentate pe baze concrete şi corecte, obţinute în urma unor analize de laborator sau a unor studii ştiinţifice, pot genera o panică nejustificată în opinia publică românească şi europeană. Este important de subliniat că afirmaţiile eronate şi tendenţioase aduc prejudicii majore instituţiilor statului, industriei de profil din ţara noastră şi aduc atingere intereselor strategice ale României. Ieri, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului (ANPC) dă publicităţii câteva cifre extrem de îngrijorătoare: 42% din carnea prezentă pe piaţa românească nu este conformă cu prevederile legale! Astfel, din 2007 până în 2011, ANPC a prelevat peste 576 eşantioane de produse din carne, iar analizele de laborator au demonstrat că 242 dintre acestea nu respectau cel puţin un parametru de calitate. Produsele conţineau foarte mult amidon, sare şi extrem de multă apă. \"Neconformităţile s-au concretizat, în principal, în neîncadrarea în proporţia minimă de proteine, în proporţia maximă de grăsime, în proporţia maximă de umiditate, depăşirea proporţiei maxime impuse de 4% la parametrul amidon, prezenţa amidonului în compoziţia unor sortimente unde nu este permisă utilizarea acestui ingredient (ex. salam de vară etc.)\", a declarat Corina Neculcea, consilierul personal al preşedintelui ANPC. ANPC a mai anunţat că au fost verificaţi aprox. 3.600 de operatori economici, iar 80% din aceştia încălcau prevederile legale din domeniul protecţiei consumatorilor. Ne întrebăm, oare, ce ar putea să mai creadă consumatorul român? Să se culce pe-o ureche, luând în seamă declaraţiile ANSVSA sau să intre în panică, bazându-se pe analizele ANPC? Sau să devenim toţi o naţiune de vegetarieni, deşi nici în legume nu mai putem avea încredere 100%… Sau poate guvernanţii ne pregătesc o perioadă de post negru şi lung şi atunci chiar nu mai are nicio relevanţă ce probleme are sau nu carnea…