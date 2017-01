42,195 km de aur pentru Tomescu

Timp de o zi, delegaţia României a devenit “regina” Jocurilor Olimpice de la Beijing. Meritul îi revine în totalitate atletei Constantina Diţă Tomescu a cîştigat ieri dimineaţă proba fondatoare a acestei competiţii, maratonul. Sportiva în vîrstă de 38 de ani a reuşit o performanţă fabuloasă, surprinzînd atît specialiştii, cît şi întreaga suflare sportivă din ţară. Românca şi-a dominat net adversarele, făcînd o cursă tactică perfectă. Pe o vreme foarte bună, cu un cer curăţat de ploaie şi un aer respirabil, Tomescu a început alergarea pe cei 42,195 km fără să forţeze, situîndu-se pe poziţia a 40-a după primii 5 km. A avansat însă poziţie cu poziţie şi la kilometrul 20 a lansat un atac puternic, lăsînd celelalte competitoare fără replică. Drept urmare, după alţi 15 km, Tomescu a pus între ea şi principala contracandidată la titlul olimpic, kenyana Marta Komu, peste un minut. Păstrînd aceeaşi cadenţă, românca a intrat singură pe pista stadionului olimpic, înaintea ultimei turnante avînd peste 300 de metri avansat. În aplauzele celor aproape 100.000 de spectatori, Tomescu a trecut prima linia de sosire, cu timpul de 2h26min.44sec., scriind istorie pentru România, care cîştigă în premieră maratonul la Jocurile Olimpice. Extrem de fericită, atleta a mărturisit că a luat cursa pe cont propriu după 20 km deoarece i se părea că aleargă prea încet, iar acest lucru s-a dovedit decisiv în obţinerea medaliei de aur. “Nu am avut o tactică anume înaintea maratonului. După douăzeci de kilometri am zis că este prea încet şi am plecat din pluton. Celelalte nu au venit după mine, poate nu au crezut că rezist, dar iată că Dumnezeu m-a ţinut tare şi a ieşit bine. Îmi doresc să fiu sănătoasă, şi după ce îmi voi reveni din efortul făcut în cursă mă voi gîndi dacă voi participa şi la Olimpiada de la Londra din 2012”, a spus Tomescu, cea mai vîrstnică sportivă care a cîştigat proba de maraton de la introducerea acesteia în cadrul Jocurilor Olimpice, în anul 1984. Oficialii Federaţiei Române de Atletism au lăudat succesul extraordinar reuşit de sportiva în vîrstă de 38 de ani. “Ne gîndeam la o medalie în această probă, dar poate că nu aveam curajul să o recunoaştem. Oricum, obiectivul nostru pentru JO era cucerirea unei medalii. Felicitări din tot sufletul pentru Constantina, dar şi pentru celelalte maratoniste române, care s-au comportat bine”, preşedintele FRA, Sorin Matei. “A făcut o cursă extraordinară. Riscul ei de a ieşi din pluton şi a se detaşa a dat roade. Mă bucur foarte mult că am predat ştafeta Constantinei, şi după opt ani avem din nou o campioană olimpică la atletism”, a adăugat vicepreşedinte FRA, fosta mare campioană, Gabriela Szabo. Pe locul secund s-a clasat Catherine Ndereba (Kenya), ajunsă la 22 de secunde în urma româncei, în timp ce medalia de bronz i-a revenit lui Zhou Chunxiu (China). Celelalte sportive românce care au luat startul în proba de maraton, Lidia Şimon şi Luminiţa Talpoş, s-au clasat pe locurile 8, respectiv 18.