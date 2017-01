44 de copii orfani din Crimeea, în vizită la Constanţa

UDTTMR a avut sîmbătă conferinţa anuală, în cadrul căreia Biroul executiv al formaţiunii a prezentat raportul activităţilor desfăşurate în ultimul an şi problemele financiare. Preşedintele UDTTMR, Agiacai Saladin, a declarat că în urma deplasării în Crimeea din luna decembrie, a facilitat deplasarea a 44 de copii orfani de acolo, pentru a-şi petrece, în această perioadă, 10 zile pe litoralul românesc. “Sînt copii care nu au văzut în viaţa lor marea, copii din regiuni foarte sărăcăcioase. Cînd au venit, au fost foarte surprinşi“, a declarat Saladin. La rîndul său, deputatul UDTTMR, Amet Aledin, şi-a prezentat în faţa membrilor Uniunii raportul activităţilor pe care le-a desfăşurat în ultimul an. Aledin a mai spus că această conferinţă este foarte importantă pentru că reglementează anumite aspecte ale vieţii comunităţii tătarilor turco-musulmani: “Această conferinţă este ca un act premergător Congresului care va avea loc anul viitor, cînd vor fi alese structurile de conducere ale Uniunii şi va fi desemnat şi candidatul pentru Parlamentul României din partea UDTTMR“. Deputatul a scos în evidenţă proiectele de lege pe care le-a susţinut în ultimul an, dar şi interpelările referitoare la susţinerea intereselor tătarilor din România.