44 milioane lei deblocaţi pentru Casa de Asigurări de Sănătate

Conducerea Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa aşteaptă deblocarea, de către reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) a circa 44 milioane de lei. Preşedintele/director al CJAS, dr. Liviu Mocanu, a declarat că aceşti bani sînt blocaţi de către CNAS, an de an, din prudenţă financiară. „Nu ne trebuie bani de la bugetul de stat. Nouă ne sînt suficiente sumele care se strîng în bugetul CNAS, ca urmare a contribuţiilor la asigurările sociale de sănătate”, spune dr. Mocanu. El crede că suma necesară va intra în fondul CJAS Constanţa în august, şi asta pentru că anul trecut situaţia a fost una similară. Preşedintele/director exclude varianta ca banii să nu fie deblocaţi, atît timp cît niciodată nu s-a întîmplat acest lucru. „De regulă, în semestrul II aveau loc aceste suplimentări din fondul Casei Naţionale. Nu au fost ţinuţi aceşti bani niciodată”, completează dr. Mocanu. Cel mai probabil, din suma care va fi virată în puşculiţa CJAS Constanţa vor fi suplimentate fondurile la dispozitivele medicale, dar banii vor mai fi împărţiţi şi altor prestatori de servicii medicale care se află în realţii contractuale cu instituţia. În altă ordine de idei, preşedintele/director al CJAS s-a arătat nemulţumit de faptul că şi în acest an, îngrijirile la domiciliu nu au dat randament, din suma de 100.000 de lei, cheltuindu-se doar 10.000 de lei. Astfel că şi aceşti bani rămaşi vor fi redistribuiţi prestatorilor de servicii medicale care au - şi ştiu! - ce să facă cu ei.