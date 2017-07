4.444 de fapte de pedofilie. Acuzat de abuzuri sexuale asupra unor copii, trezorierul Vaticanului neagă ferm

11:46:06 / 30 Iunie 2017

Pentru cei care au transformat patima in pacat si pactul in patima !

DACA CITIM IN CARTZILE SFINTE, ASTFEL DE PRACTICI DIFERITE SI DIVERSE S-AU PRACTICAT DE-A LUNGUL TIMPULUI, NU AU APARUT DE CEVA TIMP, CI S-AU PETRECUT , CA EXEMPLU MAI MULTE LOCALITATZI STRAVECHI PRINTRE CARE : SODOMA SI GOMORA, PENTRU CARE NELEGIUIRI, DUMNEZEU A HOTARAT SA LE PIARDA PRIN " FOC SI PARA ", ADICA, Urmare a păcatelor locuitorilor celor două cetăţi, Dumnezeu a decis distrugerea lor în totalitate: „Strigarea Sodomei şi a Gomorei e mare şi păcatul lor cumplit de greu. Pogorî-Mă-voi deci să văd dacă faptele lor sunt cu adevărate aşa cum s-a suit până la Mine strigarea împotriva lor“ (Facerea 18, 20-21). DEFAPT, DUMNEZEU, NU VREA MOARTEA PACATOSULUI, CI, SA SE INDREPTE SI SA FIE VIU ! NOI, OAMENII MERGEM LA PREOTZI, CU ALE NOASTRE PACATE SI LE SPOVEDIM, TICSIM MINTEA SI CREIERUL PREOTULUI DUHOVNIC CU ALE NOASTRE DESFRANARI, DESTRABALARI, GOLANII, JOSNICII, DERBEDEISME, RELELE FACUTE UNORA ALTORA SI MUUUULTE ALTELE SI PE URMA NE MIRAM DE CE AVEM PREOTZI : NECINSTITZI, DERBEDEI, HOTZI, CURVARI, HOMOXESUALI, PEDOFILI, CARE FAC SEX IN GRUP SI CATE PRACTICI OR MAI FI IN LUMEA ACEASTA............ ?! DEFAPT CE SI CINE SUNTEM NOI, OAMENII, DUMNEZEU NE ARATA SI REFLECTA PRIN PREOTZI, CE SI CINE SUNTEM NOI, OAMENII, CRESTINII SI NECRESTINII ?! EXEMPLU DE VIATZA MORALA PENTRU CEI DIN JURUL NOSTRU, NU VREM CA SA FIM, SUNTEM PRECUM MATRAGUNA PRINTRE PLANTELE AGRICOLE CULTIVATE SI TOT NOI, OAMENII SARIM CU GURA, CU GURA MARE, STRIGAM, URLAM SI FACEM SI MAI MULT RAU, PENTRU CA IN LOC, SA NE RUGAM PENTRU CA, DUMNEZEU SA SE MILOSTIVEASCA SI SA NE IERTE PACATELE NOASTRE FACUTE / PE CARE LE FACEM, NOI IMPROSCAM CU NOROIUL PACATELOR NOASTRE PE UNII, PE ALTZII, SA NE TREZIM DIN SOMNUL CEL DE MOATRE AL SUFLETELOR NOASTRE SI DUPA ACEEA VOM AVEA PREOTZI, POLITICIENI SERIOSI, CAND POPORUL ARE SA DUCA O VIATZA MORALA, SPIRITUALA SI RELIGIOASA, ATUNCI TOATA SOCIETATEA ARE SA FIE CURATA SI TOTUL ARE SA FIE BUN / BINE TUTUROR ! OAMENI, ROMANI SI TOT CE TRAIESTE / VIETZUIESTE PE PAMANTUL ACESTA, SA FIM : CINSTITZI, SERIOSI, CREDINCIOSI IN DUMNEZEU, MAICA DOMNULUI SI TOTZI SFINTZII, DE ATUNCI SA NE ASTEPTAM LA BINE, ALTFEL TOTUL ARE SA DEGENEREZE SI HAOSUL SEXUAL ARE SA CUPRINDA TOTUL !