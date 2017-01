45 de ani de la primul pas pe Lună

Cel de-al doilea om care a pășit pe Lună în cadrul celebrei misiuni Apollo 11, Buzz Aldrin, pilotul modulului de comandă din aceeași misiune, Mike Collins, și comandantul misiunii Apollo 13, Jim Lovell, s-au alăturat, luni, oficialilor NASA și membrilor familiei astronautului Neil Armstrong, pentru a-i aduce un omagiu primului om care a pășit pe Lună, în urmă cu 45 de ani. Cu această ocazie, corpul de clădiri Operations and Checkout Building din cadrul Centrului Spațial Kennedy a primit numele celebrului astronaut. De pe locurile lor, pe un podium în fața unei capsule Orion, de nouă generație, ce va fi testată într-o primă misiune spre sfârșitul acestui an, astronauții Buzz Aldrin și Mike Collins au împărtășit amintiri despre colegul lor dispărut și au intrat în legătură directă cu Stația Spațială Internațională, ocazie cu care comandantul Expediției 40, Steve Swanson, și inginerul de zbor Reid Wiseman și-au transmis mesajele legate de eveniment. ”Aceștia sunt eroii vieții mele. Am știut aceste nume în fiecare zi din viața mea”, a declarat Wiseman, pilot de F-14 care s-a născut în 1975, la șase ani după istorica misiune Apollo 11. ”Aș vrea să vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc că ați deschis acest drum pentru țara noastră, un drum pe care continuăm să mergem și acum. Fără voi, domnilor, nu m-aș afla acum aici. Visurile mele au devenit realitate datorită lor”, a mai adăugat acesta.

PE CULMILE PROFESIEI Astronauții Neil Armstrong, Buzz Aldrin și Mike Collins au pornit spre Lună la 16 iulie 1969, într-o capsulă purtată în spațiu de o rachetă Saturn 5. În timp ce Mike Collins a rămas pe orbita circumselenară, Neil Armstrong și Buzz Aldrin sunt primii oameni care au pus piciorul pe Lună, în urmă cu 45 de ani, în data de 20 iulie 1969. Cuvintele lui Armstrong din momentul aselenizării au rămas în istorie: ”Un pas mic pentru om, un salt gigantic pentru omenire”. Neil Armstrong a încetat din viață la 25 august 2012, la vârsta de 82 de ani. În cursul acestui an, NASA a redenumit și centrul său de cercetări aerospațiale de la Baza Aeriană Edwards din California, în onoarea primului om care a pășit pe Lună. Buzz Aldrin, cel de-al doilea om care a pășit pe Lună, a declarat despre colegul său de misiune că ”a fost, cu siguranță, cel mai bun pilot de încercare selectat pentru programul spațial al NASA”. Mike Collins i-a dat dreptate, adăugând că Neil Armstrong era unic chiar și printre cei mai buni dintre astronauții generației sale. ”Extraordinar de puternica combinație dintre curiozitate și inteligență l-a propulsat pe Armstrong până pe culmile profesiei sale”, a mai adăugat el.

Clădirea Neil Armstrong Operations and Checkout Building de la Centrul Spațial Kennedy a fost construită în anul 1963, special pentru programul Apollo, și a fost folosită pentru producerea capsulelor Gemini, dar și pentru modulele de comandă folosite în timpul misiunilor pe Lună și modulele de aselenizare. În această clădire se află și camerele pentru astronauți, în care viitori exploratori spațiali stau în perioada de antrenament din Florida, dar și în ultimele nopți dinainte de plecarea în misiune. După încheierea programului Apollo, NASA a folosit această clădire pentru programul spațial Skylab, pentru programul de explorare cu ajutorul navetelor spațiale acum retrase din uz, dar și pentru testarea diferitelor componente care au intrat în alcătuirea Stației Spațiale Internaționale. În prezent, în acest complex este asamblată prima capsulă Orion, un concept Lockheed Martin, ce va fi folosită de NASA pentru a transporta astronauții în spațiu. Prima capsulă Orion va fi testată în cadrul unei misiuni fără echipaj uman, în luna decembrie.

NUMELE PREFERATE Pe de altă parte, un număr de 305 exoplanete, planete care orbitează în jurul altor stele, vor fi botezate de iubitorii de astronomie, conform unei decizii luate de Uniunea Astronomică Internațională (IAU), autoritatea internațională recunoscută care numește și cataloghează corpurile cosmice și formele de relief de la suprafața acestora. Descoperite înainte de 31 decembrie 2008, exoplanetele de pe listă fac parte din 260 de sisteme planetare, fiecare dintre ele având cel puțin între 1 și 5 planete. Lista conține doar 305 exoplanete pentru că multe dintre descoperirile mai recente au nevoie de confirmare. Cluburile de astronomi amatori și organizațiile non-profit interesate să dea nume unor exoplanete trebuie să se înregistreze pe site-ul IAU Directory for World Astronomy (directory.iau.org) în luna septembrie și vor putea vota numele pentru o selecție de 20 - 30 de exoplanete. Publicul larg se va putea înscrie pentru a-și vota numele preferate în martie 2015.

Rezultatele vor fi anunțate în cadrul unei ceremonii ce va fi organizată cu ocazia Adunării Generale a IAU din Honolulu, SUA, în perioada 3 - 14 august 2015. Conform IAU, numele alese nu vor înlocui denumirile științifice, de catalog, dar vor fi recunoscute și vor putea fi folosite în presa de specialitate pentru a indica respectivele corpuri cosmice. Numele alese trebuie să nu aibă mai mult de 16 litere, să poată fi pronunțate în mai multe limbi, să nu aibă un caracter jignitor, să nu aparțină unor personalități în viață și să nu aibă nicio legătură cu persoane, locuri sau evenimente politice, militare sau religioase.