45 de zile de îngrijiri medicale pentru femeia mutilată de fostul soţ

Specialiştii Serviciului de Medicină Legală Constanţa au stabilit, ieri, că femeia mutilată cu ulei încins va avea nevoie de 45 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecarea vătămărilor suferite. Reprezentanţii Poliţiei Medgidia spun că în baza acestui raport fapta va fi încadrată ca vătămare corporală, iar odată ce vor fi efectuate toate procedurile legale, agresorul, fostul soţ al victimei, va fi dat în urmărire generală, întrucât este de negăsit. Incidentul în urma căruia victima va rămâne mutilată pe viaţa a avut loc luni dimineaţă. „Am încercat să le ofer copiilor un trai mai bun. Mi-am refăcut viaţa, dar nu am putut să scap de el. După ce am dus copiii la şcoală, când m-am întors, l-am găsit în casă. Era la aragaz şi a zis că face ceva de mâncare. Când uleiul s-a încins, mi l-a aruncat pe faţă“, a declarat Rica Dragomir, victima fostului soţ. Rudele, dar şi actualul soţ al victimei spun că agresorul, Selatin Amiş, a început să le facă probleme din prima zi în care a fost eliberat din penitenciar. „A intrat peste noi în casă şi m-a lovit cu un pumnal. Ne este frică de el! Am ajuns să dormim cu bâtele sub pernă“, a spus Ionuţ Aftanache, actualul soţ al femeii. Victima este internată în Clinica de Chirurgie Plastică - Arşi cu diagnosticul de arsuri de gradele II şi III pe faţă şi mâini.