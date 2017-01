45% din managerii români folosesc aplicaţii software pentru monitorizarea angajaţilor

Aproape jumătate dintre managerii români (45,7%) utilizează soluţii software de monitorizare a activităţii angajaţilor, majoritatea folosind două sau mai multe aplicaţii, în timp ce 35,5% nu utilizează astfel sisteme, se arată într-un sondaj realizat de GeCAD Net, firmă de servicii IT. „Managerii români simt nevoia de a urmări activitatea angajaţilor pentru a maximiza eficienţa acestora, putînd astfel controla costurile şi eficienţa globală a organizaţiei. Toate acestea sînt elemente cu atît mai importante în contextul situaţiei economice actuale, care impune costuri de producţie cît mai mici”, a declarat, ieri, Alexandru Molodoi, chief technical officer în cadrul Gecad Net. Astfel, 26,1% dintre participanţii la sondaj au afirmat că utilizează două sau mai multe aplicaţii de monitorizare, în timp ce 19,6% apelează la un singur software de acest gen. Pe de altă parte, 35,5% dintre manageri nu doresc introducerea unui sistem de monitorizare, motivînd că sînt multumiţi de activitatea angajaţilor. De asemenea, 18,8% au spus că nu ştiau de existenţa acestui tip de software. Sondajul a fost realizat în perioada martie - iulie în rîndul a 414 manageri şi responsabili IT din companii româneşti. GeCAD Net este o companie specializată în comercializarea şi implementarea aplicaţiilor software, furnizează opţiuni adecvate de licenţiere, servicii IT integrate, servicii de audit website sau aplicaţie web şi asigură soluţii profesionale de securitate IT.