450 de ani de la naşterea lui Shakespeare

Piese de teatru scrise de William Shakespeare vor fi puse în scenă în lumea întreagă, de pe plajele din Bahamas până în Coreea de Nord, pentru a marca împlinirea a 450 de ani de la naşterea poetului, dramaturgului şi scriitorului britanic. Naşterea celui mai cunoscut dramaturg britanic, care a fost botezat pe 26 aprilie 1564, este în mod tradiţional celebrată pe 23 aprilie, de Sfântul Gheorghe, o sărbătoare naţională în Marea Britanie. În marja acestor festivităţi, trupa de la Shakespeare's Globe, teatrul londonez reconstruit pentru a semăna perfect cu teatrul Globe din epoca lui Shakespeare, pe malul Tamisei, a început, miercuri, un turneu mondial care va dura doi ani. Actorii săi vor juca ”Hamlet”, una dintre cele mai cunoscute piese scrise de dramaturg, în peste 200 de ţări, inclusiv în Coreea de Nord.

Presa internaţională a făcut deja o apropiere între celebra întrebare a prinţului danez ”To be or not to be”, ezitând între sinucidere şi asasinarea unchiului său, şi recenta execuţie a unchiului liderului nord-coreean, Kim Jong-Un. Turneul se va încheia în 2016, în Danemarca, la castelul Kronborg, care serveşte drept cadru general pentru piesa lui Shakespeare. Până atunci, trupa, compusă din 12 actori originari din Marea Britanie, Nigeria, Hong Kong şi Noua Zeelandă, va juca în teatre naţionale, pe plajele din Nauru şi din Bahamas, în amfiteatre greci şi romane, dar şi în Teatrul „Shakespeare“ din oraşul polonez Gdansk. Acelaşi spectacol va fi jucat şi în Palatul Regal din Lituania, în piaţa Jemaa el-Fna din Marrakech, dar şi la nord de Cercul Arctic.

Un sondaj realizat în Brazilia, China, Germania, India şi SUA a arătat că Shakespeare este numele cel mai des evocat atunci când participanţii au fost rugaţi să se gândească la Marea Britanie, devansându-i în acest clasament pe regina Elizabeta a II-a şi pe fotbalistul David Beckham. ”În calitatea sa de cel mai citit şi cel mai studiat autor anglofon, Shakespeare a creat o legătură între Marea Britanie şi milioane de persoane din lumea întreagă”, a declarat Martin Davidson, directorul agenţiei culturale din cadrul British Council, o agenţie care promovează cultura britanică pe plan mondial. Cu aceeaşi ocazie, trupa de teatru de comedie The Reduced Shakespeare Company a stabilit, miercuri, un record mondial, jucând o versiune condensată a spectacolului ”Hamlet”, la o altitudine de peste 11.000 de metri. Actorii au jucat această piesă într-un avion al companiei EasyJet care făcea legătura între Londra şi Verona, oraşul italian care a servit drept cadru general pentru două piese scrise de Shakespeare. La Stratford-upon-Avon, oraşul natal al dramaturgului, The Royal Shakespeare Company a organizat, miercuri seară, un foc de artificii spectaculos, de pe acoperişul clădirii în care funcţionează această companie de teatru.