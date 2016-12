46 de proiecte autorizate în 21 de zile

Criză economică sau nu, bugetul instituţiilor a intrat la apă în 2009. Prin urmare, au trebuit găsite soluţii pentru desfăşurarea activităţii în condiţii optime. Un exemplu demn de urmat este cel al Agenţiei pentru Protecţia Mediului (APM) Constanţa. „Bugetul pe 2009 a fost mult redus faţă de cel pe 2008. Dacă în ceea ce priveşte sumele alocate pentru salarii nu avem probleme, banii destinaţi sectorului bunuri şi servicii s-au terminat la începutul acestei luni”, a declarat directorul coordonator APM, Senol Zevri. Astfel, începînd cu 1 august, APM funcţionează cu sponsorizări. „Am contactat mai multe societăţi comerciale şi am încheiat contracte de sponsorizare cu o parte dintre acestea. Am fost sponsorizaţi cu hîrtie pentru xerox şi chiar cu combustibil pentru maşini. Fără aceste sponsorizări, nu am mai fi putut să ne deplasăm pe teren pentru a ne desfăşura activitatea”, a precizat Senol Zevri. Potrivit acestuia, în perioada 10 - 31 iulie, angajaţii instituţiei au autorizat 46 de proiecte de dezvoltare rurală. „Primăriile de pe raza judeţului Constanţa au avut la dispoziţie 21 de zile pentru a depune proiectele de dezvoltare rurală în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu. Prin urmare, a trebuit să facem tot posibilul pentru ca toate cele 46 de proiecte să fie autorizate la timp”, a declarat Senol Zevri. Tot posibilul a însemnat ca angajaţii APM să lucreze două sîmbete la rînd, în condiţiile în care, din cauza crizei economice, angajaţii de la stat nu mai beneficiază de prime, sporuri salariale şi ore suplimentare. „Fiecare proiect avea, la rîndul său, mai multe subcomponente, astfel că, în total, au fost autorizate 235 de subcomponente”, a precizat directorul coordonator al APM.