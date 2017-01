5% - procentul de competitivitate al IMM-urilor româneşti în UE

Deşi peste 50% dintre IMM-urile autohtone au înregistrat profit în anul trecut, doar 5% sînt competitive în UE, restul avînd încă o forţă economică redusă faţă de standardul din spaţiul comunitar. Aceasta este una dintre concluziile ultimei analize aprofundate a situaţiei IMM-urilor locale, inclusă în Carta Alba a IMM-urilor 2008, realizată de Consiliul Naţional al Intreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR). Potrivit studiului Consiliului, 98% dintre întreprinderile mici şi mijlocii realizează cifre de afaceri sub 2 milioane de euro. “Din punct de vedere antreprenorial, sîntem o economie tînără, cu multe dintre firme sub trei ani”, apreciază managing partnerul la Initial Advisory, Marian Stoian, care vede situaţia din ţara noastră drept una firească şi deloc îngrijorătoare. Integrarea României în UE este percepută diferit de antreprenorii chestionaţi de CNIPMMR. Pentru 9,18% dintre IMM-uri, integrarea este o ameninţare majoră, 44,34% dintre IMM-uri consideră că integrarea nu a avut un impact semnificativ asupra activităţilor lor, iar 46,47% dintre firme văd acest lucru drept o oportunitate majoră de a se afirma. Conform datelor CNIPMMR, aderarea a oferit pentru 43,73% dintre firme acces mai bun pe pieţe, pentru 38,54% - existenţa unor potenţiali furnizori mai buni şi/sau mai ieftini, pentru 35,35% - legislaţie îmbunătăţită, pentru 32,64% - accesul la fonduri structurale, iar pentru 28,34% - accesul mai uşor la noile tehnologii. Ediţia a VI-a Cartei Albe cuprinde rezultatele unui sondaj realizat pe un eşantion de 1.256 de IMM-uri, din toate ramurile de activitate şi din toate regiunile de dezvoltare, fiind considerat reprezentativ pentru obiectivele şi situaţia sectorului din România.