5% din români trăiesc cu mai puţin de 6 lei noi pe zi

În Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, în dreptul cuvîntului "sărăcie" este trecută definiţia "lipsa mijloacelor necesare existenţei", însă sărăcie înseamnă mult mai mult. Umilinţă, tristeţe, frig, foame, teama de ziua de mîine... Cei săraci au alte valori, învaţă să trăiască din sume mici de bani, să muncească chiar dacă nu mai au putere şi să mănînce chair şi un colţ de pîine. Sărăcia este ruşinoasă, ar putea spune unii dintre noi, dar cei care îşi duc viaţa de pe o zi pe alta nu mai ştiu ce înseamnă ruşine, şi nu de puţine ori, se pretează chiar şi la cele mai de jos munci pentru a face rost de cîţiva bănuţi. La Cantina de Ajutor Social din Constanţa merg, zilnic, 400 de persoane, pentru a primi o farfurie de mîncare caldă. Cei care ajung acolo au în comun aceleaşi necesităţi, adică lupta pentru a supravieţuire. Săracii care vin la Cantină trebuie să aibă o pensie care nu depăşeşte 1.500.000 de lei şi vîrsta peste 62 de ani. "Alocaţia zilnică este de 50.000 de lei. Cei care vin la noi primesc o masă de prînz, adică supă sau ciorbă, iar la cină, brînză, lactate sau mezeluri şi o pîine pe zi", a declarat administratorul Cantinei de Ajutor Social, Maria Andreescu. Fiecare dintre oamenii care apelează la ajutorul acestei Cantine are o povară grea de dus în spate. Unii au avut bani mulţi, dar din diferite cauze au rămas săraci lipiţi pămîntului, alţii, din cauza unor boli grave, au pierdut tot, carieră, case, maşini. “Aveam un medic care venea să ia mîncare de aici. Era din familie de medici, dar la un moment dat, după ce au murit părinţii lui, a înnebunit. A rămas sărac şi de-abia îşi mai aducea aminte ce a fost ”, a povestit Maria Andreescu.

Amalia Ene este o bătrînă de 77 de ani. Problema ei seamănă cu cele ale altor bătrîni care vin la cantină. "De-abia îmi duc zilele. Am o pensie de 1.500.000 de lei. Am lucrat peste 30 de ani la o întreprindere unde făceam oglinzi retrovizoare. Cu banii pe care îi primesc lunar, nu prea mă descurc. În ziua în care trebuie să plătesc întreţinerea, plîng, pentru că numai apa şi curentul electric mă costă 300.000 de lei. Am noroc că nu sînt bolnavă, pentru că aş fi fost nevoită să iau şi medicamente. În fiecare lună încerc să pun bani deoparte pentru că trebuie să cumpăr lemne pentru foc, iar o căruţă de lemne costă două milioane de lei", a povestit plîngînd Amalia Ene.

Miliarde de persoane trăiesc cu un venit sub doi dolari pe zi

Mulţi dintre noi trecem pe lîngă astfel de oameni, dar ne-am obişnuit să fim înconjuraţi de sărăcie astfel încît nici nu îi mai băgăm în seamă. Ieri, pe plan mondial, a fost celebrată Ziua Internaţională de Eradicare a Sărăciei. Organizaţia non-guvernamentală „Pro-Youth” a început campania "Stop Sărăciei!!!", care va dura o lună şi prin care se urmăreşte ca tinerii români să conştientizeze fenomenul de sărăcie la nivel mondial. Totodată, campania doreşte să sensibilizeze autorităţile statului asupra manifestărilor de "sărăcie extremă" din România, cum ar fi debranşarea de la căldură în perioada de iarnă din cauza lipsei banilor, abandonul şcolar determinat de sărăcie şi nivelul de trai sub "limita strictului necesar". "Peste 5% din români trăiesc cu mai puţin de un dolar pe zi. Din aceştia, 47% trăiesc în mediul rural. Despre cei care trăiesc cu mai puţin de doi dolari nici măcar nu sînt studii", a declarat preşedintele Pro-Youth, Marian Rujoiu. În prezent, la nivel mondial, peste 2,8 miliarde de persoane trăiesc cu un venit sub doi dolari pe zi, iar dintre aceştia 442 de milioane sînt tineri cu vîrsta sub 24 de ani.