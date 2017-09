5 unități de alimentație publică din Eforie Nord, închise de OPC

14:00:39 / 19 August 2017

Adevarat unde-i transparenta ?

Catani de Constanta cand ai fost ultima data in Statiunea Costinesti ? Ce crezi s-au vrei sa arati ca aici nu sunt nereguli ? Oprea are dreptate si se stie in Costinesti despre cine vorbim cand spunem fratii Balan.Restaurant Ardeleanca,10 Steaguri Cornel,Disco Max Petre Marian zis Garabet ,Avramescu Disco Ring ,Serban Nicu zis Raiciu jocuri ,boxuri pe faleza,biciclete pe str.Tineretului( in fata la Fam.Gherghe Nelu).Daca-i lege sa fie pentru toti fara afinitati ,recunostinta ,mila ! Ia fa-ti mata treaba cu simt de raspundere si adune in extax cu privire la controalele facute la cei mentionati mai sus .