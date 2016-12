5 victorii în 5 meciuri pentru Danubius Rasova

Rezultate înregistrate în etapa a 5-a din Liga a IV-a la fotbal: SERIA EST: Vulturii Cazino Constanţa - CFR Constanţa 3-1 (Ad. Smarandache 17, R. Delcă 37, R. Ferenţi 76 - I. Ştefan 70); la juniori: 6-0; AS Cogealac - Victoria Cumpăna 0-3 (A. Teleman 50, S. Voicu 67, 69); la juniori: 2-0; CS Agigea - CSO Ovidiu 6-1 (M. Măciucă 4, 83, T. Fugaru 44, B. Drăghici 47, Al. Paraschiv 59, Al. Anghel 67 - R. Dulan 76); la juniori: 9-2; Portul Constanţa - Sparta Techirghiol 1-2 (Al. Rotaru 80 - M. Ioniţe 78, 85); la juniori: 4-0; Aurora 23 August - Viitorul Pecineaga 0-0; meciul de juniori va fi reprogramat. CS Eforie a stat. Clasament: 1. Agigea 10p/4j (golaveraj 18-1); 2. Pecineaga 10p (11-7); 3. Ovidiu 9p (23-15); 4. Vulturii Cazino 9p/4j (13-8); 5. Techirghiol 9p (7-8). Săptămâna trecută s-au disputat restanţele Portul - CFR, din prima etapă: 1-0 la seniori, 10-0 la juniori.

SERIA VEST: Recolta Nicolae Bălcescu - CS Mihail Kogălniceanu 2-5 (Fl. Ştefan 42, 63 - Şt. Olar 24, 86, I. Ciobanu 37, D. Turtoi 61, I. Treznea 90); la juniori: 0-3; Danubius Rasova - CS Carvăn Lipniţa 3-0 (C. Matei 22, C. Neda 42, C. Olah 56); la juniori: 16-0; Ştiinţa Poarta Albă - Perla Murfatlar 0-0; la juniori: 4-1; CSŞ Medgidia - Steaua Speranţei Siliştea 2-1 (A. Sîrbu 35, A. Cosma 89 - V. Ciobanu 65); la juniori: 3-1; Carsium Hîrşova - Tineretul Valea Dacilor 2-2 (S. Imbriea 32, Şt. Toader 58 - I. Bodilcu 4, C. Vizan 77); la juniori: 14-1; Gloria Băneasa - CS Cernavodă 0-0; la juniori: 0-3 (lipsă acte identitate). Clasament: 1. Rasova 15p (golaveraj 20-5); 2. Kogălniceanu 12p/4j (27-4); 3. Murfatlar 10p (8-7).

ASTĂZI, ETAPĂ INTERMEDIARĂ. Astăzi, de la orele 15.00 (juniorii) şi 17.00 (seniorii), se vor disputa partidele din etapa a 6-a, după următorul program: SERIA EST: CFR Constanţa - AS Cogealac; Viitorul Pecineaga - Vulturii Cazino Constanţa (juniorii joacă la Neptun, seniorii la Mangalia, pe stadionul Central); Victoria Cumpăna - CS Agigea; CSO Ovidiu - CS Eforie (juniorii joacă la Academia Hagi, seniorii pe stadionul Orăşenesc); Sparta Techirghiol - Aurora 23 August. Portul Constanţa stă. SERIA VEST: CS Mihail Kogălniceanu - Danubius Rasova; CS Cernavodă - Recolta Nicolae Bălcescu; CS Carvăn Lipniţa - Ştiinţa Poarta Albă; Perla Murfatlar - CSŞ Medgidia; Steaua Speranţei Siliştea - Carsium Hîrşova; Tineretul Valea Dacilor - Gloria Băneasa.