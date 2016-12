50 Cent a lansat căştile wireless

Curtis Jackson, alias 50 Cent, nu prea mai face muzică în ultima vreme, dar se implică activ în domeniul tehnologic şi a lansat căştile wireless. La fel ca Dr Dre cu ale sale Beats by Dre, 50 Cent a lansat şi el o pereche de căşti la târgul de produse electronice din 2011. Spre deosebire de Beats, căştile lui 50 Cent sunt wireless. Numele produsului este SMS Audio by 50 Cent. Ideea a plecat de la dorinţa artistului ca utilizatorul să experimenteze muzica la calitatea la care este creată, astfel căştile să deţină performanţe asemănătoare celor de studio. Primul model, Wireless Sync by 50, va costa 399 dolari, iar Wired Street by 50 va fi de 299 dolari, ambele găsindu-se pe site-ul oficial www.smsby50.com. Căştile wireless se pot conecta în număr de patru la aceeaşi sursă de sunet şi promit o autonomie ridicată dar şi o calitate de neegalat. O mică parte din veniturile obţinute din vânzarea acestor căşti va fi donată asociaţiei de caritate FeedingAmerica.org., pentru că 50 Cent pare conştient că situaţia socială a americanilor nu este prea roză.