50 Cent este interesat de producţia de film

Rapperul american, care deţine o casă de discuri şi o linie de articole vestimentare şi joacă în filme şi scrie cărţi, a declarat că doreşte să îşi extindă imperiul multimedia pe care îl deţine şi în zona producţiei de filme, promovîndu-şi noul brand la Festivalul de Film de la Sundance. 50 Cent, pe numele real Curtis Jackson, a lansat compania Cheetah Vision şi a afirmat că pe el nu îl afectează criza financiară în privinţa începerii unei afaceri noi. Rapper-ul, care şi-a luat numele de 50 Cent de la un bandit adolescent din Brooklyn, figurează pe a 26-a poziţie în clasamentul primelor 100 cele mai bogate celebrităţi, alcătuit de revista ”Forbes”, cu venituri estimate la 150 de milioane de dolari, realizate între iunie 2007 şi iunie 2008. 50 Cent a deţinut compania Glaceau, care produce brandul Vitaminwater, iar cea mai mare parte a cîştigurilor sale provine din vînzarea companiei către concernul Coca-Cola Co.

Revista ”Forbes” estimează că celebrul rapper a încasat aproximativ o sută de milioane de dolari, după deducerea taxelor. Rapperul a declarat că nou înfiinţata Cheetah Vision a achiziţionat deja opt scenarii, iar unul din primele filme ce urmează să fie produse va fi ”The Dance”, în care 50 Cent va apărea alături de Nicolas Cage. Rapperul, care în adolescenţă a fost dealer de droguri în surburbia Queens din New York, îşi va face debutul şi ca regizor în 2009, odată cu lansarea filmului ”Before I Self Destruct”, împreună cu cel mai recent material discografic, cu acelaşi nume, la sfîrşitul lunii martie. ”Este o ocazie de a mă asigura că fanii mei vor merge să vadă primul film regizat de mine”, a declarat 50 Cent despre acest film, pentru care rapperul a asigurat atît scenariul, cît şi producţia. ”Astfel, am ocazia să exemplific relaţia cauză-efect, să justific anumite lucruri despre care am scris în versurile albumului meu”, a explicat 50 Cent. Rapperul a explicat că atunci cînd compune o piesă, are la dispoziţie doar trei minute pentru a interpreta acea piesă, iar acest lucru nu îi oferă suficient timp pentru a explica de ce o anumită persoană face anumite lucruri şi că piesa descrie doar o acţiune, dar nu descrie şi circumstanţele care au generat-o. Lungmetrajul ”Before I Self Destruct” prezintă povestea unui tînăr a cărui mamă a fost împuşcată mortal şi care alege calea fărădelegilor pentru a putea să îl întreţină pe fratele lui mai tînăr.