50 Cent şi-a anunţat moartea pe Facebook

Cunoscutul cântăreţ de muzică rap 50 Cent a publicat o serie de mesaje pe pagina sa de Facebook în care pare să îşi anunţe sinuciderea. “O să fiu cinstit. Nu mai am mult de trăit. Nu mă deranjează dacă mor în seara asta”, este unul din mesaje. Rapperul american consideră că nu mai are niciun sens să trăiască. “Mi-am pierdut încrederea în echipa alături de care lucram. Nu mai am nimic de spus”, a mai scris rapperul într-un alt mesaj. 50 Cent, pe numele său real Curtis James Jackson III, are probleme cu casa de producţie Interscope Records, care refuză să îi lanseze cel mai nou album. 50 Cent, în vârstă de 36 de ani, a adresat, în cele din urmă, o ameninţare publică către studio, afirmând că îşi va lansa albumul pe cont propriu.

Albumul său de debut, lansat în 2003, s-a vândut în opt milioane de copii, fiind desemnat pe locul cinci în topul celor mai profitabile albume rap din lume. Acest album a fost urmat de “The Massacre”, un album care s-a vândut în cinci milioane de copii. Din 2007, însă, succesul a început să-l ocolească pe 50 Cent. Cel mai nou album al său, “Before I Self Destruct”, lansat în 2009, s-a vândut în numai 446.000 de exemplare. Iar acum, artistul se roagă de studioul Interscope Records să îi lanseze măcar duetul său cu Eminem.

În 2010, 50 Cent a trecut printr-o schimbare radicală: a slăbit 15 kilograme pentru un film în care a jucat dar pe care l-a şi regizat. Şi atunci, prin publicarea pe Internet a fotografiilor cu el aproape scheletic, a reuşit să creeze panică în privinţa stării lui de sănătate.