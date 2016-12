50 Cent va juca într-un film alături de Bruce Willis

Rapperul 50 Cent, pe numele său adevărat Curtis Jackson, a primit un rol principal în thrillerul ”The Prince”, în care va juca alături de Bruce Willis, care va interpreta personajul negativ. Filmul, din a cărui distribuţie mai fac parte John Cusack şi Jason Patric, prezintă povestea unui fost şef al mafiei care trebuie să se întoarcă în Las Vegas, unde fiica lui a dispărut, regia fiind semnată de Brian A. Miller. Filmările sunt programate să înceapă în decembrie, în Alabama.

Rapperul 50 Cent, în vârstă de 38 de ani, a cunoscut succesul în 2003, cu albumul de debut ”Get Rich or Die Tryin'”, care s-a vândut în 15 milioane de exemplare în toată lumea, devenind unul dintre cele mai bine vândute materiale discografice rap din toate timpurile. Cel mai recent album al său, ”Before I Self Destruct”, a fost lansat în noiembrie 2009. În 2005, rapperul a avut un rol în filmul ”Totul pentru bani”, inspirat din viaţa lui, apoi a fost distribuit în drama de război din 2006 ”Home of the Brave”. Cel mai recent film al său este thrillerul ”Ţinutul gheţurilor / The Frozen Ground”, în care joacă alături de Nicolas Cage şi John Cusack.

Bruce Willis a devenit celebru în 1985, odată cu apariţia în serialul de televiziune câştigător al unui premiu Emmy ”Maddie şi David”. Apoi, el s-a impus la Hollywood cu roluri în filme de acţiune, precum celebra serie ”Greu de ucis”, ”Ultimul samaritean”, ”Pulp Fiction” şi ”Şacalul”. Actorul american a putut fi văzut de curând în filmul de acţiune ”Greu de pensionat 2 / Red 2”.