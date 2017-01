50 Cent va lansa un show de comedie şi muzică live

Rapperul american 50 Cent, implicat în mai multe proiecte TV, a dezvăluit că lucrează la crearea unui show de divertisment, împreună cu reţeaua de televiziune americană A&E, numit „50 Cent Presents“, spectacol care va cuprinde momente de comedie şi muzică live. Cunoscutul rapper american în vârstă de 40 de ani, faimos pentru hitul ”In Da Club”, joacă deja şi este producător executiv al serialului poliţist ”Power”, aflat la al treilea sezon, iar pe 15 decembrie, 50 Cent a anunţat că va apărea în serialul de comedie ”My Friend 50”.

Cântăreţul, actorul, investitorul, antreprenorul şi producătorul de televiziune 50 Cent a declarat pentru People.com: ”Lucrez la acest moment la un show TV cu reţeaua de televiziune A&E, numit „50 Cent Presents“. Nu vreau să-l numesc un spectacol de varietăţi pentru că este diferit de ceea ce au văzut oamenii în trecut, dar este un program săptămânal, care are sketch-uri de comedie şi muzică live. E complex”. Rapperul nu a oferit detalii suplimetare asupra planurilor sale pentru „50 Cent Presents“, dar a scris pe Instagram.com: ”Devin din ce în ce mai bun în ceea ce fac. Staţi să vedeţi noul meu spectacol pe A&E”.

Rapperul 50 Cent, în vârstă de 40 de ani, a cunoscut succesul în 2003, cu albumul de debut ”Get Rich or Die Tryin'”, care s-a vândut în 15 milioane de exemplare în toată lumea, devenind unul dintre cele mai bine vândute materiale discografice rap din toate timpurile. Cel mai recent material de studio al său, ”Animal Ambition”, a fost lansat în 2014, următorul, ”Street King Immortal”, fiind programat să apară în septembrie anul acesta. În 2005, rapperul a avut un rol în filmul ”Totul pentru bani”, inspirat din viaţa lui, apoi a fost distribuit în drama de război din 2006 ”Home of the Brave”. Cel mai recent film al său este thriller-ul ”Ţinutul gheţurilor / The Frozen Ground”, în care joacă alături de Nicolas Cage şi John Cusack.