50 de alimente care luptă împotriva cancerului

Se ştie că mâncarea sănătoasă ajută la prevenirea cancerului. Master european în Educaţie pentru Sănătate şi Programe de Sănătate, totodată şi şeful Biroului de Programe de Sănătate şi Educaţie pentru Sănătate din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Loti Popescu, face cunoscute cele 50 de alimente care protejează şi, uneori, sunt capabile să lupte împotriva celulelor canceroase. De exemplu, ananasul conţine antioxidanţi bogaţi în vitaminele C şi E şi protejează celulele atacate de diverse molecule. Ananasul conţine minerale valoroase, cum ar fi zincul şi seleniul, care inhibă dezvoltarea cancerului. Caisele sunt deosebit de bogate în antioxidanţi. Vitaminele din aceste fructe cresc capacitatea de reacţie a pielii la razele ultraviolete cancerigene. Usturoiul sălbatic are sulfuri care conţin substanţe ce previn dezvoltarea cancerului. Broccoli este cea mai bună legumă împotriva cancerului. Are cea mai mare densitate de vitamine şi minerale - C, E, beta-caroten. Cicoarea conţine fibre vegetale digerabile, deci protejează împotriva cancerului de colon. Căpşunile nu conţin niciun component cancerigen. Rodiile conţin vitamine şi minerale care pot neutraliza substanţele agresive din organism. Ceaiul verde previne cancerul de esofag şi de stomac şi conţine enzime care neutralizează substanţele cauzatoare de cancer. Varza face parte din cele mai active alimente în vitamina C, beta-caroten şi este furnizor de acid folic. De asemenea, poate proteja împotriva cancerului de sân şi cel uterin, pentru că slăbeşte efectele nocive ale hormonilor estrogeni. Grepfrutul e bogat în vitamina C şi în una dintre cele mai importante clase de pigmenţi vegetali care previn cancerul.