50 de alimente care luptă împotriva cancerului (II)

Master european în Educaţie pentru Sănătate şi Programe de Sănătate, totodată şi şeful Biroului de Programe de Sănătate şi Educaţie pentru Sănătate din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Loti Popescu, continuă să prezinte alimentele care protejează şi uneori sunt capabile să lupte împotriva celulelor canceroase. Alunele conţin vitamina E şi păstrează celulele înainte de expunerea la razele UV. Prin acizii graşi, vitamina E este bine absorbită. Cerealele de ovăz conţin mulţi agenţi anticancer: zinc, vitamina E, provitamina A. Pentru pacienţii cu cancer se recomandă fulgi de ovăz cu ulei de nuci! Brânza conţine, printre altele, vitamina B12 şi vitamina B6. Prima vitamină este importantă pentru creşterea celulelor normale, iar a doua e bună pentru metabolism. Măceşele sunt foarte bogate în vitamina C şi intervin în inactivarea radicalilor liberi. Heringul este peştele care aprovizionează organismul deficitar de vitamină D, mai ales în timpul iernii. Lipsa vitaminei D favorizează dezvoltarea cancerului. Afinele protejează vezica urinară prevenind infecţiile ei, ele fiind deosebit de bogate în acid folic, vitamina C. Zmeura conţine substanţele fotochimice care protejează împotriva transformării maligne a celulelor. Ouăle de găină sunt bogate în vitamine şi minerale. Conţinutul ridicat de vitamina D şi E protejează împotriva cancerului. Mazărea, fasolea şi lintele, în special, protejează împotriva cancerului de intestin. Probabilitatea unei boli poate fi redusă cu până la 40% printr-o dietă bogată în fibre. Coacăzele sunt foarte bogate în antioxidanţi, sunt extrem de bune împotriva cancerului. Fructul de cactus este bogat în compuşi care protejează împotriva degenerării celulelor, inclusiv vitaminele C şi E. El protejează împotriva cancerului la prostată. Grâul este important protector împotriva cancerului şi este esenţial pentru sistemul imunitar. Usturoiul scade tensiunea arterială şi colesterolul, inhibând creşterea tumorilor. Şofranul de India conţine curcumină, ingredient activ care protejează împotriva cancerului de colon. Doza de prevenire este de o linguriţă pe zi, în supe.