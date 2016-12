50 de alimente care luptă împotriva cancerului (III)

Master european în Educaţie pentru Sănătate şi Programe de Sănătate, totodată şi şeful Biroului de Programe de Sănătate şi Educaţie pentru Sănătate din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Loti Popescu, continuă să prezinte alimentele care protejează şi uneori sunt capabile să lupte împotriva celulelor canceroase. Cacao îndepărtează posibilităţile de îmbolnăvire cu cancer prin substanţele bioactive pe care le conţine, în vreme ce pesmeţii protejează împotriva cancerului de colon. Dovleacul e bogat în vitaminele A, C, E şi D. În plus, el conţine o mare parte a ofertei de vitamine din gama B. Seminţele conţin cantităţi mari de acizi graşi nesaturaţi (omega-3-tip), ele fiind bogate în seleniu şi alte minerale. Uleiul din porumb conţine cea mai multă vitamină E dintre toate uleiurile. Ştevia conţine o combinaţie de vitamina K şi vitamina C, poate inhiba creşterea celulelor canceroase. Mango conţine foarte multă vitamina A şi intervine în inactivarea radicalilor liberi. Morcovii pot compensa radiaţiile ultraviolete şi fumatul prin conţinutul foarte ridicat de beta-caroten. Uleiul de nuci sau alune e bogat în acizi graşi polinesaturaţi şi bun împotriva influenţelor negative de mediu, cum ar fi poluanţii atmosferici care pot afecta sever organismul uman. Papaya conţine papaina, chymopapain - aceste enzime sunt folosite în tratamentul cancerului. În cazul migdalelor, proporţia ridicată de seleniu le face deosebit de importante pentru prevenirea cancerului. Cartofii au extrem de multe vitamine anticancer, dar le rămân în proporţie maximă doar atunci când cartoful este fiert. Fisticul conţine vitamina A şi selenium şi poate preveni într-o anumită măsură cancerul la plămâni.