50 de ani de la înfiinţarea Universităţii „Ovidius”

Aproape două mii de studenţi au participat la festivitatea de deschidere a anului universitar 2010-2011 de la Universitatea „Ovidius” din Constanţa. Manifestarea, organizată la Campusul universităţii, a celebrat atât noul an universitar, cât şi 50 de ani de la înfiinţarea instituţiei de învăţământ constănţene. „În 1961, era înfiinţat Institutul Pedagogic de trei ani Constanţa, care a devenit, ulterior, Universitatea „Ovidius” Constanţa, instituţie recunoscută atât pe plan naţional, cât şi internaţional, ca un spaţiu de ştiinţă şi cultură, care promovează creativitatea şi competenţa”, a declarat rectorul universităţii constănţene, prof. univ. dr. Victor Ciupină. După concursul de admitere din iulie şi septembrie, numărul studenţilor la instituţia de învăţământ superior este de peste 24.000, dintre aceştia, 6.893 fiind în primul an la ciclul licenţial, 600 sunt în primul an la masterat şi 160 sunt în primul an la studii doctorale. De asemenea, la nivelul universităţii constănţene sunt înregistraţi 800 de studenţi străini. „Va veni momentul când cunoştinţele, ştiinţa şi onoarea vor sta la baza acestei societăţi”, a declarat viceprimarul Constanţei, Decebal Făgădău, prezent la manifestare.

TARIFE MICI, CONDIŢII BUNE. O pată de culoare (coafuri rasta, stil vestimentar nonconformist şi multă voie bună) în mulţimea studenţilor prezenţi la festivitatea de deschidere a anului universitar a fost dată de grupul studenţilor în anul I la Facultatea de Arte. „Suntem studenţi în anul I la specializarea Pedagogia Artelor Plastice. Mi-am dorit mereu să fac ceva în domeniul artelor, motiv pentru care am ales să vin aici”, povesteşte Daniel State, de 20 de ani. Spre deosebire de el, colega lui, Adelina Memet, de 19 ani, ştie exact ce va face după finalizarea facultăţii: „Îmi doresc să lucrez în domeniul design-ului interior şi această specializare mă va ajuta să fac ceea ce-mi place”. Printre „artişti” era şi viitorul medic Aneesh Mohd Igbal, student în anul patru la specializarea Medicină Generală din cadrul Facultăţii de Medicină. „Am venit la Constanţa pentru că aici sunt tarifele mai mici şi nivelul de predare este bun”, a declarat tânărul. După încheierea festivităţii, studenţii şi-au luat orarul, pregătindu-se pentru începerea cursurilor. Pentru anul universitar 2010-2011, conducerea universităţii a pus la dispoziţia candidaţilor 46 de domenii de licenţă, cu 75 de programe, 78 de programe de studii de masterat şi opt şcoli doctorale. Pe viitor, reprezentanţii instituţiei de învăţământ doresc ridicarea unei Capele Universitare, care va fi folosită de studenţii Facultăţii de Teologie pentru a-şi efectua practica.