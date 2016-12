50 de copii din Istria au vizitat gratuit Constanţa

Peste 50 de copii din comuna Istria au beneficiat, vineri, de o excursie la Constanţa prin programul iniţiat de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), „Spectacole pentru copii - Constanţa Estival 2010“. Derulat pentru al patrulea an consecutiv, programul are un mare succes în rândul copiilor, încântaţi peste măsură de diferitele animale pe care le văd la circ, de plimbarea cu telegondola, de spectacolele de la Delfinariu, dar mai ales de momentele frumoase petrecute în parcul de distracţii Aqua Magic. Celor mici li s-a citit entuziasmul pe chipuri pe tot parcursul zilei. Pentru a se asigura că vor avea, în timpul excursiei, toate condiţiile necesare pentru a se simţi cât mai bine, reprezentanţii CJC şi ai Primăriei implicate le-au asigurat elevilor băuturi răcoritoare şi o masă. În plus, copiii au primit de la CJC tricouri cu însemnele programului. Programul „Spectacole pentru copii - Constanţa Estival 2010“ continuă până la sfârşitul lunii august, în această perioadă beneficiind de excursia la Constanţa peste 7.000 de copii din toate comunele din mediul rural constănţean.