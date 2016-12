50 de parlamentari în plus, în noul Legislativ

Premierul Victor Ponta a anunţat că e posibil ca, în viitorul Legislativ, să existe parlamentari în plus faţă de numărul actual. \"E foarte posibil să fie peste 50 de parlamentari în plus pentru că vor fi multe judeţe în care PDL şi PP-DD nu vor câştiga nici un colegiu şi atunci, prin prevederea legii, vor intra şi ei pe lângă. Vor fi multe judeţe unde USL va câştiga toate colegiile şi atunci pe resturi vor intra PDL şi PP-DD. Legea, aşa cum era în 2008, avantaja pe cel de pe locul trei. Acum pe locul trei va fi marele investitor de la Oltchim. Nu va fi niciun parlamentar USL în plus, în plus vor fi de la PDL şi de la PP-DD\", a spus Ponta. Premierul a criticat PDL pentru faptul că a atacat la CC Legea iniţiată de el şi de Crin Antonescu prin care numărul parlamentarilor se reducea, aceştia fiind aleşi prin vot uninominal pur. (M.D.)