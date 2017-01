50 de trupe vor cînta la „Stufstock”, în Vama Veche

Cincizeci de trupe de heavy metal, rock, punk, jazz sau electro, printre care „Cradle of Filth” şi „Toy Dolls” vor urca pe scenele „Stufstock Greenfest” de la Vama Veche, care se va desfăşura în perioada 16-19 august. Trupa „Cradle of Filth” va cînta pe scena de la Vama Veche în prima zi a festivalului, cînd vor concerta şi trupele româneşti „Coma”, „Altar” sau „Luna Amară”. „Ziua de joi (16 august - n.r.) am încercat să o dedicăm concertelor mai dure de rock sau metal”, a declarat Mircea Toma, preşedintele Asociaţiei pentru Conservarea Ariilor Protejate Bio-Cultural (APCAPBC), organizatorul festivalului. Toma a menţionat că mulţi dintre cei care intră pe forumul festivalului se întreabă dacă vor cînta, într-adevăr, „Cradle of Filth”, pentru că biletul este prea ieftin. De asemenea, acesta a menţionat că vor veni mulţi străini, dintre care mulţi bulgari.

Pe data de 17 august vor concerta britanicii de la „Toy Dolls”, alături de „Zdob şi Zdub”, „Zob”, „Timpuri Noi” sau „E.M.I.L.”. Pe 18 august vor concerta „The Dandy Warhols” din Statele Unite ale Americii, „Phoenix”, „Kumm”, „Travka”, „Nişte Băieţi”. Cap de afiş al ultimei zile de festival vor fi cei de la „Defunkt”, dar vor mai concerta şi Mircea Baniciu sau Fusion Core.

Înaintea începerii concertelor de pe scena de la Marina Park, DJ-ii Vania, Marika şi Unu vor încălzi atmosfera. Pe 17 august, va susţine un recital trupa „Blazon”, iar pe 18 august, formaţia „Bau”. Ultimul răsărit de la Stufstock va fi… acompaniat de Electro Griot.

O noutate a ediţiei din acest an este că persoanele care vor veni la eveniment vor putea campa la Marina Park, iar preţul unei zile de campare este de 5 lei.

Biletele pentru festival vor putea fi cumpărate de pe www.bilet.ro , www.ticketpoint.ro şi www.bilete.ro, dar şi din punctele de vînzare de la Vama Veche. Preţul unui abonament pentru toate cele patru zile este de 80 lei, iar cei care vor să cumpere bilete pentru o singură zi vor plăti, pentru 17 august, 25 lei, iar pentru 18 august, 30 lei. Biletul pentru cea de-a treia zi este cel mai scump, 50 lei, iar biletul pentru ultima zi este cel mai ieftin, 20 lei. Vîrsta minimă de acces la festival este de 14 ani, iar copiii sub 14 ani trebuie să fie însoţiţi de un adult care să aibă biletul sau brăţara de acces la festival. Copiii sub 10 ani au acces liber în incinta festivalului numai însoţiţi de un adult. Persoanele care au peste 60 de ani beneficiază de intrare liberă, dacă prezintă un act de identitate.

Trupe mai puţin cunoscute vor cînta într-o nouă secţiune, „Off”, pe scena de la Papa la Şoni. Formaţiile care vor susţine concerte în acest program sînt: „The Others”, „Vive la Noise”, „Mauser”, „Evo”, „Mushroom Story”, „Talking Drums”, „Tep Zepi”, „The Amsterdams” şi „The Mood”.

Deşi îşi anunţase prezenţa la festival, trupa americană „Bloodhound Gang” nu va mai participa la eveniment din cauza unor probleme interne cu bateristul Adam Perry, care a părăsit formaţia. O altă modificare în program este legată de concertul din dimineaţa de 19 august, cînd trebuia să cînte „Abdoulaye Diabate”, dar acesta va lipsi din cauza unor probleme de sănătate. O altă surpriză de ultimă oră pentru fanii punk-rock-ului: trupa britanică „Toy Dolls” a acceptat să cînte, înaintea turneului din Japonia, la „Stufstock Greenfest”, vineri, 17 august.

Pe tot parcursul festivalului, divizia voluntarilor de mediu, formată din 100 de persoane, va curăţa plaja şi satul şi îi va informa pe turişti asupra Rezervaţiei Marine 2 Mai-Vama Veche. Ei vor face şi sesizări cu privire la încălcarea reglementărilor de mediu.