50% dintre medicii Spitalului Județean trebuie să aleagă între stat și privat!?

O comisie de specialitate, alcătuită din reprezentanți ai Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța, ai Direcției de Sănătate Publică Județeană, ai Colegiului Medicilor și Consiliului Județean Constanța (instituiție care are în subordine Spitalul Județean din punct de vedere administrativ), a decis să pună în aplicare o hotărâre mai veche din legea sănătății, potrivit căreia medicii nu mai au voie să profeseze și într-un spital de stat, și într-o unitate privată care are contract cu CJAS. Decizia nu a fost pusă în practică până acum pentru că s-a considerat că era un deficit de medici în municipiul Constanța și la 25 de kilometri depărtare. Între timp, potrivit specialiștilor, lucrurile s-au schimbat în bine la Constanța.

Se anunță de ani buni, cu surle și trâmbițe, că medicii pleacă pe capete din țară, că s-au săturat să fie batjocoriți, fie prin remunerațiile extrem de mici comparativ cu ale colegilor din spitalele din străinătate, fie prin acuzele aduse periodic, fie prin obligativitatea de a profesa în condiții mizerabile. Nu cu mult timp în urmă s-a spus clar că facultățile de medicină produc circa 3.000 de medici, iar din sistem ies circa 3.300, fie prin părăsirea țării, fie prin deces, fie prin pensionare... O decizie cel puțin bizară, aparent, a fost luată la nivelul județului nostru de către o comisie mixtă formată din reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța, Colegiului Medicilor Constanța, Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS), Consiliului Județean Constanța (instituție care are în grijă din punct de vedere administrativ Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” - SCJU): municipiul Constanța, implicit SCJU, nu mai are deficit de medici, așa că doctorii sunt puși să aleagă: fie rămân să profeseze la stat, fie trebuie să plece în privat (asta dacă respectiva unitate privată are contract cu CJAS). Nimic mai neadevărat, susține managerul interimar al SCJU, dr. Cătălin Grasa. El a declarat pentru ”Telegraf”: ”Cum să nu mai avem deficit de personal? Nu avem suficienți doctori neurochirurgi, nu avem suficienți pediatri, nu avem medici de chirurgie copii, nu avem ginecologi și exemplele pot continua. Nu știm cum s-a ajuns la această decizie, nu știm cine a ajuns la concluzia că am acoperit deficitul”.

ÎNGRIJORĂTOR ESTE FAPTUL CĂ 50% DINTRE MEDICI TREBUIE SĂ ALEAGĂ: ORI STAT, ORI PRIVAT, SUSȚINE MANAGERUL SCJU

Dacă într-adevăr decizia va fi luată, activitatea SCJU va fi grav perturbată, așa cum apreciază managerul SCJU. Practic, ar exista secții care ar risca să fie închise, în lipsa medicilor. În plus, completează managerul interimar, situația ar fi extrem de complicată și pentru Facultatea de Medicină a Universității ”Ovidius” din Constanța, în condițiile în care unitatea sanitară cu paturi este cu specific clinic, deci se desfășoară și activitate didactică, iar mulți dintre medici au normă de lucru și la facultate, și la spital. ”Două treimi dintre medici sunt și cadre didactice. Se va produce un blocaj și la facultate”, apreciază managerul.

DE CE AR ALEGE STAT, DE CE PRIVAT?

În primul rând, trebuie să recunoaștem că un medic se formează într-un spital de stat, acolo unde sunt tratate cele mai diverse și complexe cazuri. O unitate privată, cel puțin la Constanța, nu acoperă toată cazuistica unui spital de stat. Așa că sunt și avantaje, și dezavantaje. Dezavantajele într-un spital de stat sunt, de asemenea, cu duiumul: salarii mici, lipsă de materiale sanitare și dotări, condiții de lucru precare și, din păcate, trebuie să completăm și cu tratamentul pe care îl primesc doctorii din partea unor pacienți (Atenție! nu toți doctorii, nu toți pacienții!). De cealaltă parte, privatul oferă condiții de lucru net superioare, oferă respect, oferă lefuri mari. Ce va alege medicul? Sau, mai bine zis, de ce este pus să aleagă în condițiile în care statul român, din păcate, momentan, are un mare handicap din multe puncte de vedere? De ce nu este lăsat medicul ca după program să meargă să profeseze și în privat, pentru a-și rotunji veniturile? Trebuie să recunoaștem că mulți aleg să lucreze și în privat în principal cu acest scop. Nu ai cum să trăiești cu leafa pe care o oferă statul român. Este imposibil, cel puțin pentru medicii la început de drum. Practic asta este soluția pentru mulți. Și nu, nu suntem ipocriți: știm că mulți medici bagă mâinile în buzunarele pacienților, dar cu certitudine nu toți fac acest lucru. Sunt medici care vor singuri să-și câștige traiul, fără să apeleze la furturi, de orice fel, direct sau indirect.

DECLARAȚII ALE OFICIALILOR DIN CONSTANȚA, DAR ȘI DIN BUCUREȘTI

Așa cum am precizat, decizia a fost luată de către reprezentanții unei comisii, din care au făcut parte mai multe persoane care reprezintă instituții importante în Sănătate. Am discutat cu purtătorul de cuvânt al CJAS Constanța, Aurelia Rădoi, dar și cu purtătorul de cuvânt al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Augustus Costache, și cu directorul DSPJ Constanța, ec. Cristina Schipor. De la reprezentantul din Constanța am aflat că deficitul de medici a fost acoperit la nivelul municipiului nostru și la 25 de kilometri distanță de municipiu, așa că poate fi pusă foarte bine în aplicare decizia mai veche din legislație. ”Medicii trebuie să aleagă: ori stat, ori privat - care are contract cu CJAS. Pot lucra în privat, dar condiția este ca respectivul privat să nu aibă contract cu Casa”, a declarat Aurelia Rădoi. La rândul său, purtătorul de cuvânt al CNAS a declarat, pentru ”Telegraf”, că asemenea decizii se iau după ce se fac niște analize atente: mai exact, se iau în calcul morbiditatea, mortalitatea populației, pe fiecare specialitate în parte, pe zona respectivă. ”Nu poți să ai două contracte decât dacă e zonă deficitară”, a adăugat purtătorul de cuvânt al CNAS. Acest lucru a fost susținut și de către directorul DSPJ Constanța: ”S-a făcut o analiză și s-a constatat că nu mai avem deficit de medici pe anumite specialități, așa că putem pune acum în practică respectiva decizie din lege”. Astfel, se vrea ca medicii să nu mai profite, în cazul unora, și să trimită pacienții către privat, unde, de asemenea, serviciile pacienților sunt decontate de către CNAS. Practic, pacientul vine în spitalul de stat, beneficiază de unele servicii medicale decontate de către CNAS, iar medicul îl îndrumă pentru eventuale investigații medicale sau continuarea tratamentului în privat, aici existând o nouă decontare de către CNAS. Or, dacă se va decide acest lucru, medicul din spital nu va mai avea de ales și trebuie să finalizeze întregul caz în unitatea de stat, așa că, teoretic, banii rămân în sistem, respectiv spitalului.

Un director al unui spital privat din Constanța a explicat că, din punctul său de vedere, decizia nu este corectă și nici binevenită în aceste momente, când România are un mare deficit de medici, că statul român pur și simplu nu știe ce să facă pentru a ține doctorii în țară. ”Mai bine s-ar găsi soluții să nu mai plece, și asta pentru că sumele cheltuite cu un absolvent la medicină sunt foarte mari”, a explicat respectivul director de spital privat.

CE SPUN UNII CONSTĂNȚENI

Am stat de vorbă și cu câțiva constănțeni care au avut de-a face cu sistemul sanitar local. Unii au lăudat decizia, motivând că medicii profită și că își direcționează pacienții în mod intenționat către unitățile private pentru a face bani. ”Să fim serioși. Se spune că pacientul înainte de toate. Se spune că totul pentru pacient. Nu cred, și cred că cine spune asta minte cu nerușinare, că medicul tratează pacientul cu sufletul și că nu se gândește la bani. Are pacienți în privat, are bani”, ne-a spus Mădălina, o constănțeancă de 33 de ani. Și Mirabela M., de 39 de ani, crede că decizia este cât se poate de corectă. ”Până la urmă, după 6-7 ore de muncă, și chiar 30 după gărzi, că tot ziceau ei zilele trecute, poate să profeseze sigur 100% în privat. Nu sunt mari riscurile? Omul vine rupt de oboseală la cabinet. Oare poate el lua deciziile medicale cele mai corecte? Este el lucid în tot ceea ce face după ce se spetește de muncă în spitalul de stat? Întreb doar...”. Sunt însă și constănțeni care îi susțin pe doctori. ”Să-i lase să lucreze unde vor. Și așa sistemul își bate joc de ei. Au învățat și învață toată viața. Când primesc atenții de la bolnavi sunt înjurați și ridicați pe sus de DNA, acum că merg și în privat să câștige bani pentru că salariile sunt de toată jena, iar nu e bine? E munca lor, sunt banii câștigați de pe urma lor. Care-i problema? Pe cine deranjează?”, a spus Marius G., de 44 de ani. Un alt constănțean susține că prin această decizie medicii vor pleca pe capete. ”Să vedem ce fac atunci cei care au dat decizia când vor vedea că pleacă toți din spital. Nu îmi vine să cred că se gândesc doar la ei. Vai de capul constănțenilor care vor ajunge în Spitalul Județean. Ne merităm soarta”, a spus M.C., din Constanța.

Managerul SCJU, dr. Cătălin Grasa, a declarat că săptămâna viitoare, cel mai probabil, va avea loc o nouă întâlnire cu autoritățile, pentru a vedea exact dacă decizia trebuie luată în actuala formă. Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al CJAS Constanța a declarat că de săptămâna viitoare începe semnarea contractelor.

CARDUL DE SĂNĂTATE, CE FACE CARDUL???

În altă ordine de idei, care este rolul cardului de sănătate? Nu să stopeze practicile ”neortodoxe” din sistem? Cardul nu este cel care ar fi trebuit să oprească scurgerile din sistem? Nu se vede foare clar că un pacient este tratat poate de două ori de aceeași afecțiune - și în privat, și la stat? Sunt probleme ridicate de medici constănțeni indignați de faptul că trebuie să aleagă. Ei spun că își respectă atât contractul cu unitatea spitalicească angajatoare de stat, cât și contractul cu cea privată. Atunci, de ce trebuie să aleagă?