50% dintre angajaţii români se află sub pragul sărăciei

Aproximativ două milioane de lucrători români, dintre cei 4,3 milioane înregistraţi oficial, se află sub pragul sărăciei, România fiind a doua cea mai săracă ţară din UE, a arătat, ieri, Confederaţia Naţională Sindicală (CNS) \"Cartel Alfa\", cu ocazia Zilei de Luptă Împotriva Sărăciei. Data de 17 octombrie este marcată pe plan internaţional ca Ziua de Luptă Împotriva Sărăciei, a precizat Cartel Alfa, arătând în acest context că veniturile unor categorii sociale din România sunt sub pragul minimului necesar pentru asigurarea condiţiilor minime de subzistenţă. CNS \"Cartel Alfa\" cere creşterea valorii salariului minim garantat în plată de la 1 ianuarie 2013 la cel puţin 850 lei. \"Acesta ar fi un prim pas absolut necesar care ar însemna o minimă echilibrare a veniturilor, dar şi demonstraţia respectului pentru muncă şi faţă de cei care muncesc. Trebuie eliminate politica de tip communist care îi ţine pe lucrători sub pragul minim de sărăcie, făcându-l dependent de ajutorul social al statului. Creşterea salariului minim face posibilă reducerea cheltuielilor sociale ale bugetului de stat, un alt beneficiu fiind premiza reducerii costurilor angajatorului pentru fiecare lucrător. În România există circa 2.000.000 de lucrători care se află sub pragul de sărăcie, din cei 4.300.000 de lucrători înregistraţi oficial\", se arată într-un comunicat de presă al confederaţiei sindicale. \"Cartel Alfa\" a precizat că a pledat şi pledează pentru o viaţă decentă, pentru respectarea dreptului fundamental la muncă şi, implicit, pentru ca fiecare om care munceşte să-şi poată asigura traiul din munca decentă şi din veniturile sale. Potrivit sursei citate, în ultimi ani politica guvernelor anterioare a fost \"axată aberant\" pe reducerea veniturilor, iar în paralel a fost modificată legislaţia din domeniul muncii, măsuri care nu au făcut decât să crească dramatic gradul de sărăcie a populaţiei. CNS \"Cartel Alfa\" cere modificarea imediată, prin Ordonanţă de Urgenţă, a prevederilor Legii Dialogului Social, aceasta fiind un demers care ar stopa eficient pauperizarea populaţiei şi a celor care muncesc. \"Ziua de Luptă Împotriva Sărăciei nu are voie să treacă neobservată de acutalul Guvern al României, în condiţiile în care sărăcia este o problemă majoră în România, iar instrumentele pentru reducerea sărăciei celor ce muncesc şi a populaţiei, în general, stau în mâna Guvernului\", se mai arată în comunicat.