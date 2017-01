500 de copii din judeţ pe zi, la patinoar

Patinoarele din Constanţa - Arenele Tomis I şi Arenele Tomis II - au fost pline, joi, odată cu derularea programului Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) „Învăţăm să patinăm”, în cadrul căruia vor fi prezenţi la Constanţa pentru a se bucura pe gheaţă peste 15.000 de copii din întreg judeţul, din clasele V-XII. În primă fază, vizitele elevilor la patinoare se vor derula până pe 30 decembrie, exceptând zilele de sărbători, şi vor continua în următoarele weekend-uri, până pe 27 februarie. Pe cele două patinoare din Constanţa vor veni două serii de copii: de la 10.00 şi de la 12.00, pentru ca elevii să poată ajunge acasă pe zi, pentru că unii dintre ei vin din comune foarte îndepărtate. Pe patinoarul din incinta parcului de la Primărie sunt programate serii de câte 50 de copii, iar pe patinoarul de la Palatul Copiilor vin serii de câte 200 de copii, aşa încât, în medie, acest program va garanta vizita a 500 de copii pe zi. Joi au învăţat să patineze copiii din Grădina, Ciobanu, Topalu, Pecineaga şi Cumpăna. Printre elevii din Cumpăna care s-au dat pe gheaţă prin programul CJC s-a numărat şi Steliana Coman. „N-am căzut până acum, deşi sunt începătoare. Am mai fost o dată, mai demult, dar atunci nu am învăţat să merg pe patine. Acum ştiu să merg pe patine. Mă simt foarte bine pe gheaţă”, a declarat Steliana, elevă în clasa a V-a B la Grupul Şcolar Cumpăna. Alături de elevi s-au aflat şi cadre didactice de la unităţile de învăţământ. „E un program extraordinar iniţiat de CJC în colaborare cu Primăria Cumpăna. Copiii sunt foarte fericiţi că participă la astfel de acţiuni. An de an se reia programul şi toţi copiii vor apuca să vină la patinoar. Este o activitate sportivă binemeritată pentru copii, mai ales că timpul este favorabil pentru activităţi sportive”, a declarat Laura Ostroschi, profesor de educaţie fizică la Grupul Şcolar Cumpăna. Organizarea programului „Învăţăm să patinăm” are ca scop asigurarea accesului liber din toate unităţile administrativ teritoriale ale judeţului la patinoar, iar autorităţile locale se ocupă să asigure cheltuielile pentru transportul elevilor, închirierea patinelor şi o gustare constând într-un sandwich şi o băutură răcoritoare.