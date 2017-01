500 de elevi din judeţ, zilnic la patinoar

Programul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) „Învăţăm să patinăm”, destinat celor peste 15.000 de elevi din comunele şi oraşele din judeţul Constanţa, a continuat şi ieri. Urmează ca, în weekend, când se sărbătoreşte Anul Nou, programul să intre în pauză, iar copiii să petreacă ultima zi din an şi primele zile din 2011 alături de familie. Chiar dacă vacanţa se va termina odată cu trecerea Revelionului, programul CJC va continua în următoarele weekend-uri, până pe 27 februarie. Pe cele două patinoare din Constanţa - Arenele Tomis I şi Arenele Tomis II - vor veni două serii de copii: de la 10.00 şi de la 12.00, pentru ca elevii să poată ajunge acasă pe zi, pentru că unii dintre ei vin din comune foarte îndepărtate. Pe patinoarul din incinta parcului de la Primărie sunt programate serii de câte 50 de copii, iar pe patinoarul de la Palatul Copiilor vin serii de câte 200 de copii, aşa încât, în medie, acest program garantează vizita a 500 de copii pe zi. Ieri a fost rândul copiilor din Saligny, Săcele, Murfatlar şi Techirghiol să se bucure cu patinele pe gheaţă. Cei mai mulţi dintre copii sunt pentru prima dată pe patine şi au făcut întrecere la căzături. „Sunt pentru prima dată pe patine şi mi-a plăcut mult. Am mai şi căzut dar sper că o să mai vin pentru că este foarte frumos”, a declarat Ştefania Chilibiu, elevă în clasa a III-a C de la Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” din Techirghiol. Alături de elevi au fost prezente şi cadre didactice de la şcoli, care s-au asigurat că activitatea se derulează fără probleme. „Copiii sunt foarte bucuroşi şi foarte încântaţi de această iniţiativă. Nu se aşteptau să vină la patinoar. E bine că şi vremea a ţinut cu noi. Unii dintre ei au învăţat astăzi să patineze pe gheaţă pentru că mulţi dintre ei sunt pentru prima oară la patinoar”, a declarat directorul Liceului Teoretic „Emil Racoviţă”, Raluca Balcan.