500 de milioane de euro, în Canalul Dunăre - Bucureşti

Au trecut aproape 20 de ani de la oprirea lucrărilor la Canalul Dunăre-Bucureşti, iar realuarea construcţiei este deocamdată la nivel de intenţie. Directorul general al Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile (CNACN), Ovidiu Cupşa, a declarat că acest canal ar putea necesita investiţii de 500 milioane euro, însă valoarea exactă va fi stabilită după finalizarea studiului de fezabilitate. \"Costul estimat al Canalului Dunăre-Bucureşti este de 500 milioane euro, însă preţul exact îl vom afla după finalizarea studiului de fezabilitate. Acest studiu ar putea începe anul viitor, iar canalul ar putea fi realizat prin concesiune\", a afirmat Cupşa. Reprezentanţii CNACN susţin că etapele necesare reluării lucrărilor sînt elaborarea studiului de fezabilitate, proiectarea întregii lucrări la nivelul anului 2010 şi apoi execuţia. Perioada de amortizare a investiţiei este de circa 14 ani. După finalizare, pe canalul Bucureşti - Dunăre ar trebui să fie transportate mărfuri în ambele sensuri, să se producă energie electrică prin patru microhidrocentrale, să se asigure apă pentru irigaţiile terenurilor agricole din zonă, iar terenurile adiacente canalului să fie închiriate pentru diverse construcţii şi utilităţi. Prin finalizarea canalului, Capitala ar urma să fie conectată la Coridorul PanEuropean de Transport 7. Calea navigabilă de transport ar trebui să poată asigura un tranzit de 20 milioane tone pe an pe sectorul Budeşti-Olteniţa, din care 16 milioane tone pe an pe sectorul Budeşti - Portul Bucureşti -1 Decembrie şi patru milioane tone pe an pe sectorul Budeşti - Portul Bucureşti - Glina. De asemenea, ar trebui scoase de sub efectul inundaţiilor 30.000 de hectare de terenuri agricole şi 11 localităţi (circa 6.200 de gospodării individuale), dar şi să se asigure apa necesară pentru irigarea a 150 de hectare de teren arabil.