5.000 containere cu mărfuri chinezeşti trec, lunar, prin Portul Constanţa

În ultimii trei ani, tot mai mulţi operatori portuari au dezvoltat linii de transport maritim containerizat între Marea Neagră şi Asia. În prezent, firme precum Mediteranean Shipping Company (MSC), China Sipping Agency, Maersk, Economu Int., CMA CGM România şi HUB Dacia vor să obţină supremaţia în domeniu, prin operarea a cît mai multe linii de navigaţie. Pentru că traficul de coninere dintre Asia şi România evoluează de la an la an, iar piaţa are nevoie de cît mai multe linii directe, este loc pentru fiecare operator de nave portcontainer. În ultimul an, navele de 2500 Teu-uri capacitate au fost înlocuite cu cele de peste 5.000 de TEU-uri. Mai exact, printre portcontainerele care au o lungime de 150 - 200 de metri lungime, îşi fac loc din ce în ce mai mult cele de 300 metri. Containerele conţin mărfuri generale, de la articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, la produse cosmetice, electronice şi nu numai. Potrivit operatorilor portuari, cele mai multe containere transportate sînt cele cu mărfuri de import China. Liner managerul firmei Economu Int., Cristian Lascu, spune că mărfurile chinezeşti cele mai solicitate pe piaţa româneasă sînt bicicletele şi componentele de bicicletă (lunar sosesc sute de containere cu astfel de componente, care sînt ulterior ansamblate în România şi vîndute în întreaga Europă), dar şi ATV-urile. „Traficul containerizat din China a crescut, numai în acest an cu peste 30% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Încă două săptămîni de acum înainte nu mai putem onora nicio comandă, pentru că lucrăm la capacitate maximă”, a precizat Lascu. Şi pentru că piaţa este dictată de cerere şi oferă, în perioada iunie - octombrie, agenţii de linie vor să introducă aşa-numita „taxă de vîrf de sezon”. La rîndul lor, firmele importatoare nu par deranjate de acest cost suplimentar şi asta, pentru că numărul containerelor care ajung lunar în România, numai din China, este de aprox. 5.000.

Transportul mărfurilor pe mare se face repede şi ieftin, comparativ cu celelalte modalităţi de transport. Un container este adus din China în România în mai puţin de 30 zile. Economia Chinei este în plină ascensiune, ceea ce înseamnă că tendinţa de creştere a traficului containerizat din această parte a Asiei către România se va menţine. În plus, o parte din marfa care ajunge în ţară este redirecţionată spre Europa de Vest, Portul Constanţa fiind principalul hub de containere din zona Mării Negre.