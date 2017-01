5.000 de bilete vîndute la concertul „Whitesnake/Def Leppard” din România

Trupele „Whitesnake” şi „Def Leppard” vor susţine un megaconcert în România, pe data 8 iulie, la Romexpo – Bucureşti. Evenimentul face parte din turneul european „Whitesnake/Def Leppard”, care va debuta pe 17 iunie. Cele două trupe vor susţine 22 de concerte, în întreaga Europă.

Pentru concertul din România s-au vîndut, deja, peste 5.000 de bilete. Tichetele se mai pot cumpăra, în continuare, din reţeaua de magazine Diverta şi de pe site-urile bileteonline.ro, ticketpoint.ro, vreaubilet.ro, bilete.ro şi eventim.ro. Preţurile biletelor sînt pe mai multe categorii: zona A - 75 de lei, zona B - 55 de lei, tribuna a II-a - 195 de lei şi tribuna VIP - 250 de lei.

Seara va fi deschisă de „Iris”, care va urca, pentru a doua oară, pe aceeaşi scenă cu „Whitesnake”, dar pentru prima dată cu „Def Leppard“.

„Whitesnake” a lansat cel mai recent album, „Good To Be Bad”, în luna aprilie 2008. „Era şi timpul să avem cîntece noi, pe care sa le prezentam fanilor Whitesnake. Acest album are toate elementele care îmi plac la Whitesnake şi chiar mai mult”, a declarat David Coverdale, fondatorul şi solistul „Whitesnake”. Şi „ Def Leppard” a lansat, în acest an, un nou material discografic, intitulat „Songs from the Sparkle Lounge”.