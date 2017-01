50.000 de apartamente ar putea fi reabilitate termic

Ministrul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei (MDRL), Vasile Blaga, a declarat, ieri, că instituţia are fonduri necesare pentru reabilitarea termică a 50.000 de apartamente, în 2009, ministerul avînd alocate pentru acest program 360 milioane lei. „Putem reabilita 50.000 de apartamente în acest an, iar licitaţiile se vor organiza de către primării, şi nu de către minister” a spus Vasile Blaga. Acesta a subliniat că ministerul de resort are alocate pentru acest program 360 milioane de lei. Potrivit acestuia, în România sînt în jur de 84.000 de blocuri clasa termică D şi chiar F, iar prin programul de reabilitare termică se încearcă aducerea acestora la o clasă termică minim B. Blaga a adăugat că ministerul pe care îl conduce gestionează programe în valoare de 4,54 miliarde lei, iar aceşti bani vor ajunge la administraţiile publice numai pe proiecte. “Prioritară este dezvoltarea echilibrată a României, pe cît posibil cu fonduri nerambursabile”, a precizat recent Blaga, care a dat drept exemplu în acest sens fonduri importante care au fost deja accesate prin Programul Operaţional Regional.

Locatarii care resping reabilitarea termică a locuinţelor, nepenalizaţi

Ministrul MDLR a mai declarat că locatarii din blocurile cu izolare termică deficitară care resping reabilitarea locuinţelor nu vor fi penalizaţi. “Mergem pe mîna cetăţenilor, nu putem merge cu răul înainte. Nu vom aplica penalităţi. Există oricum o avalanşă de cereri”, a spus Blaga, precizînd că, pînă vineri, vor fi publicate normele de aplicare a ordonanţei privind reabilitarea termică a locuinţelor. Potrivit ordonanţei, 50% din costul lucrărilor va fi asigurat de la bugetul de stat, 30% de către autorităţile locale (primării) şi 20% de către asociaţiile de locatari. Blaga a afirmat că legea permite autorităţilor locale să acopere şi costurile locatarilor care nu-şi permit să plătească reabilitarea, deşi asociaţia a luat decizia de a realiza lucrările.