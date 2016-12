50.000 de euro plătesc o mutilare pe viaţă?

Adolescentul de 16 ani care la sfârşitul lunii martie i-a scos ochiul unui constănţean, după ce l-a lovit cu bestialitate cu o piatră în faţă, şi-a aflat, ieri după-amiază, sentinţa. Taifun Ali, acuzat de vătămare corporală gravă, a fost condamnat de magistraţii Judecătoriei Constanţa la trei ani şi patru luni de închisoare cu executare. Prin aceeaşi sentinţă, Taifun Ali este obligat să-i plătească victimei, Ioan Bangal, daune morale de 50.000 de euro. Bangal ştie că nu va vedea aceşti bani niciodată şi, în acelaşi timp, crede că sentinţa este prea blândă. „Cred, totuşi, că trebuia să primească o pedeapsă mai aspră. Cel puţin şapte ani. A fost încadrat la vătămare corporală gravă, însă cred că acuzaţia trebuia să fie tentativă de omor. Eu, dacă nu îl auzeam şi nu mă întorceam, cine ştie ce se întâmpla. Cel mai probabil, peste un an şi puţin va ieşi din închisoare şi îşi va vedea de viaţa lui în continuare, însă eu rămân tot restul vieţii fără un ochi. Consider că nu mi s-a făcut dreptate în niciun fel. Am muncit o viaţă întreagă ca să îmi dea unul ca el în cap. Banii nu cred că o să îi primesc vreodată”, a declarat victima agresiunii, Ioan Bangal. Sentinţa nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs.

MUTILAT Amintim că la sfârşitul lunii martie, în timp ce se afla în autobuzul 44, Ioan Bangal i-a atras atenţia lui Ali, care era însoţit de un prieten, că vorbeşte urât şi i-a cerut să-şi schimbe vocabularul. În momentul în care pensionarul a coborât în staţie, cei doi au pornit după el şi, când l-au ajuns din urmă, Ali l-a lovit cu o piatră în faţă până i-a scos un ochi şi i-a rupt nasul. Agresorii au fugit, iar martorii au sunat la 112. Ioan Bangal a fost transportat la spital, unde a fost supus unei intervenţii chirurgicale care a durat mai bine de cinci ore. El a avut nevoie de 21-22 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecarea vătămărilor suferite, însă a rămas infirm pe viaţă. Ulterior, victima a suferit o intervenţie chirurgicală la Bucureşti, unde i s-a pus un ochi de sticlă. Timp de trei luni au încercat poliţiştii constănţeni să dea de urma agresorului. Ali a fost prins şi arestat în iulie, după ce portretul său robot a apărut în mass-media, iar o persoană a sunat la Poliţie şi a dat detalii cu privire la identitatea acestuia.