50.000 de locuitori, tratați cu aparatură din anii '50

La mai bine de șapte ani de la intrarea României în Uniunea Europeană, sistemul de sănătate este în continuare ”în suferință”, iar unele unități medicale din zonele urbane cu greu le pot asigura pacienților condiții de tratament decente. Într-o astfel de situație se află și spitalul din Hârșova, cea mai mare unitate medicală din nordul județului Constanța, care deservește peste 50.000 de locuitori, dar care riscă să fie închis, întrucât, conform spuselor autorităților locale, fondurile de la Ministerul Sănătății sunt insuficiente.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ Primarul din Hârșova, Tudor Nădrag, a declarat că, în urmă cu patru ani, oamenii erau nevoiți să-și cumpere medicamente din propriile buzunare, cu toate că mulți dintre ei erau angajați cu acte în regulă și li se cuveneau tratamente gratuite, în baza asigurărilor sociale. Din acest motiv, edilul a decis, la acea vreme, să preia spitalul în administrare și să ofere, gratuit, medicamentația persoanelor care necesită tratamente urgente. „Criza financiară, la nivel național, încă se resimte în sectorul sănătății. Și la noi, ca și în alte orașe. Noi, însă, am decis să ajutăm atât cât putem pacienții din zona noastră, cu toate că nici bugetul nostru nu este tocmai mare. Primele măsuri pe care le-am luat au fost cele de a asigura medicamentele gratuite pentru primele 24 de ore la secția de Urgență și de a asigura hrana pacienților pentru o lună”, a spus edilul.

PLANURI MARI Tudor Nădrag a declarat că spitalul a beneficiat de modernizări de când l-a preluat în administrare, însă așteaptă să fie deschis exercițiul financiar european 2014 - 2020, pentru a-l dota cu aparatură nouă. „Spitalul este modernizat cu materiale de construcție primite de la autoritățile locale din cele nouă comune pe care le deservește, iar manopera o suportăm noi, din bugetul local. Primăriile din Ciobanu, Horia, Topalu, Saraiu, Crucea, Pantelimon, Vulturu, Gârliciu și Ghindărești ne-au ajutat atât cât au putut, iar condițiile din spital sunt bune, însă aparatura medicală este foarte veche, de 60 de ani. La secția de chirurgie, am făcut un sacrificiu și am cumpărat, la începutul acestui an, un aparat chirurgical laparoscopic care a costat 250.000 de lei, însă nu-mi mai permit să cumpăr alte aparate. Nu ne putem lăuda că avem un spital european cu un singur aparat modern. De aceea, vreau ca din toamnă să depun un proiect pentru modernizarea spitalului, pentru a duce la bun sfârșit renovările și pentru a cumpăra toată aparatura medicală necesară. Proiectul se ridică la o valoare de 1,5 milioane de lei și, dacă îl vom putea implementa, abia atunci vom putea spune că suntem tratați la standarde europene. Sper ca la începutul anului viitor să primesc un răspuns pozitiv în acest sens” a spus edilul-șef.