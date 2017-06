500.000 de românce, afectate de „boala femeilor neiubite“; nu există centre unde să se trateze

În România sunt între 400.000 și 500.000 de femei care suferă de endometrioză, o afecțiune ginecologică gravă, care poate cauza infertilitate, iar foarte multe dintre paciente își pun singure diagnosticul, pentru că nu există foarte multe informaţii şi nici centre unde femeile să se trateze de boală. Aproximativ 300 de medici ginecologi din țară participă la conferinţa medicală FemHelp, din Timişoara, în cadrul căruia se discută și despre endometrioză, o afecțiune ginecologică gravă despre care atât doctorii, cât și pacientele din România cunosc prea puține informații.

Medicul Voicu Simedrea, specializat în chirurgie ginecologică și endometrioză, organizatorul conferinței FemHelp, spune că în România sunt aproximativ 500.000 de femei care suferă de endometrioză. “Eu sunt convins că am o multitudine de paciente care din punct de vedere social și educațional sunt peste medie. Și, în consecință, au acces la informație și au foamea aceasta de informare. Dar asta nu înseamnă că la marea masă a pacientelor informația a penetrat. Sunt în jur de 400.000 - 500.000 de paciente cu endometrioză în România, în diverse stadii, și problema este că am foarte multe paciente care și-au pus singure diagnosticul, cu toate că medicii susțineau că nu au diagnosticul acesta. Problema este că încă avem o întârziere foarte mare în diagnostic”, declară Voicu Simedrea.

Medicul timișorean mai spune că în România nu sunt centre acreditate în care această afecțiune ginecologică să poată fi tratată. “La noi, pacientul are acces imediat la medicul specialist, care ar trebui măcar să ridice suspiciunea de diagnostic, să trimită cazul. Dar unde să-l trimită? Că noi nu avem niște centre acreditate și atunci pacientul nu știe unde să se ducă. Eu cred că pacientele vor fi de la an la an mult mai bine informate”, este de părere Voicu Simedrea.

Potrivit specialiștilor, cele mai comune simptome asociate endometriozei sunt dureri în timpul sau înainte de menstruaţie, dureri în timpul sau după contactul sexual, infertilitate, oboseală accentuată, tulburări gastro-intestinale, leziuni endometriozice grave, afectând celelalte organe. “Endometrioza este o boală mai nou descoperită în totalitatea ei. Pentru diagnosticare, este nevoie de un consult ginecologic, o ecografie. Nu putem vorbi de un diagnostic clar fără ca un fragment de țesut să fie analizat la laborator. Odată diagnosticul de endometrioză pus, aceasta se tratează în funcție de severitatea leziunii, există diferite stadii. Nu toate necesită intervenții chirurgicale, se poate propune o terapie medicamentoasă sau doar supraveghere”, a explicat Mărginean Claudiu, medic primar obstetrică-ginecologie, din Târgu Mureș.

Endometrioza este cunoscută în popor ca „boala femeilor neiubite” şi, paradoxal, nu lipsa de afecţiune ar cauza boala, ci, din cauza acestei afecţiuni, multe femei ajung să se izoleze social.