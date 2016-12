500.000 euro - prime şi bonusuri la Guvern

Ipocrizia actualei puteri este fără margini. Dacă la televizor Boc şi ai săi ne spun că ţara trece printr-o mare criză şi de aceea trebuie tăiate salarii, pensii, indemnizaţiile mamelor, cheltuielile publice şi, în plus, au majorat TVA, care a generat scumpiri, cei ce conduc destinele a zeci de milioane de români fac cu totul altceva când vine vorba de bunăstarea lor. Dacă profesorii, medicii, funcţionarii publici, cadrele militare au rămas fără cel puţin 25% din salarii, angajaţii Guvernului, adică subalternii lui Boc, primesc recompense financiare în plină criză. La Palatul Victoria nu există criză! În primele nouă luni ale anului, angajaţii care lucrează în cadrul Executivului au primit bonusuri în valoare de peste o jumătate de milion de euro. În plus, premierul Boc le-a acordat subordonaţilor săi şi al 13-lea salariu şi prime de vacanţă. Altfel am fi fost daţi în judecată, a fost explicaţia secretarului general al Guvernului, Daniela Andreescu. Iar această declaraţie este făcută în contextul în care Ministerul Justiţiei îi ameninţă pe magistraţii care au emis soluţii favorabile bugetarilor ce au dat statul în judecată!!!

Inclusiv la capitolul protocol stă bine Guvernul. Aprox. 760.000 de euro au fost cheltuiţi până acum pentru întreţinerea delegaţiilor oficiale, doar pentru mesele oficiale „păpându-se” aprox. 1.800 de euro pe lună. Iar acest lucru s-a întâmplat în condiţiile în care, în nouă luni, doar cancelarul german, Angela Merkel, s-a întâlnit cu Boc, cu ocazia vizitei în România.