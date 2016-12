Știri pe scurt

Campionatele Europene de kaiac-canoe pentru juniori și tineret

Aproape o mie de sportivi din 35 de țări au participat miercuri seară, la Pitești, la deschiderea Campionatului European de kaiac-canoe pentru juniori și tineret, competiție găzduită în perioada 17-20 septembrie de baza nautică din localitatea argeșeană Bascov. Potrivit președintelui Federației Române de Kaiac-Canoe, Ioan Bîrlădeanu, România nu a mai organizat o astfel de competiție de cinci decenii. La această ediție a Campionatului European de kaiac-canoe pentru juniori și tineret, țara noastră va fi reprezentată de peste 50 de sportivi.

Țiriac o consideră pe Halep o sportivă... săracă

Fostul tenisman Ion Ţiriac i-a transmis Simonei Halep, care a obţinut suma de zece milioane de dolari din premii în carieră, că se poate considera o sportivă săracă până ajunge la suma de jumătate de miliard de dolari. „Aceşti sportivi sunt nişte enormităţi. Ea (n.r. - Simona Halep) are încă un sport darnic (n.r. - tenis), pe când cealaltă domnişoară (n.r. - Andreea Răducan), cu toate medaliile de aur... Dacă piaţa poate să plătească... Când ajungi la jumătate de miliard să îmi spui şi mie ca să bat din palme, până atunci eşti un sportiv sărac”, i-a transmis Ţiriac jucătoarei aflate pe locul 2 WTA. În replică, Halep a spus că ea se consideră „OK” din punct de vedere financiar: „Sunt săracă din punctul dânsului de vedere. Sunt OK. Vedem pe parcurs. Dacă am rezultate vine şi partea financiară”.

Ungur, în sferturi la Banja Luka

Tenismanul Adrian Ungur, locul 255 ATP, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului challenger de la Banja Luka (Bosnia & Herţegovina), dotat cu premii în valoare totală de 64.000 de euro. Ungur l-a învins ieri, cu scorul de 6-1, 6-1, pe bosniacul Tomislav Brkic, poziţia 291 în ierarhia mondială. În faza următoare, Ungur îl va întâlni pe Jozef Kovalik (Slovacia, 271 ATP), care a trecut, în turul secund, de cehul Jaroslav Pospisil (343 ATP), scor 6-4, 6-1.

Antrenoarea Mette Klit și pivotul Vetkova s-au despărțit de CSM București

Echipa feminină de handbal CSM București, campioana en titre a României, a ajuns la un acord cu antrenoarea daneză Mette Klit în ceea ce privește rezilierea contractului semnat de cele două părți în primăvara anului 2014, a anunțat clubul pe site-ul său oficial. Klit a mai activat în România la Oltchim Rm. Vâlcea, ca antrenor secund al lui Jakob Vestergaard. CSM București a ajuns la un acord și cu pivotul rus Ekaterina Vetkova în ceea ce privește rezilierea contractului semnat în vara anului 2014. La meciul din deplasare cu HC Zalău, programat astăzi, de la ora 18.00, în etapa a 5-a a Ligii Naționale, echipa bucureșteană va fi condusă de pe banca tehnică de antrenorul secund Adrian Vasile. CSM București a mai anunțat că luni va face cunoscut numele noului antrenor principal.

Serbia și Lituania s-au calificat în semifinalele Eurobasket 2015

Serbia, vicecampioana mondială, și Lituania, vicecampioana continentală, se vor înfrunta astăzi, de la ora 22.00 (ora României), în semifinalele Campionatului European de baschet masculin, Eurobasket 2015, după ce au reușit să câștige meciurile disputate miercuri seară în sferturile de finală ale competiției care are loc în Franța. Serbia a pus capăt parcursului frumos reușit de selecționata Cehiei, în fața căreia s-a impus cu 89-75 (21-21, 24-21, 22-21, 22-12), grație jocului foarte bun prestat de coordonatorul Milos Teodosic, de la CSKA Moscova, autorul a 14 pase decisive. Teodosic a fost, de altfel, la un pas de recordul de pase decisive reușite la un Campionat European, stabilit săptămâna trecută de cehul Satoransky (15), împotriva Lituaniei. La rândul său, Lituania a avut nevoie de prelungiri pentru a trece de Italia, scor 95-85 (21-20, 16-16, 23-23, 19-20, 16-6). De la învingători s-a remarcat Jonas Valanciunas, care evoluează în NBA, la Toronto Raptors, autorul a 26 de puncte și 15 recuperări. Lituania, țara cu cei mai mulți jucători de baschet raportat la numărul de locuitori, și-a reconfirmat cu această ocazie permanența în elita mondială, calificându-se pentru a cincea oară în penultimul act în ultimele sale zece participări la marile competiții internaționale. Cealaltă semifinală de la Eurobasket 2015, Spania - Franța, s-a jucat aseară.

Jocurile Asiei din 2022 vor avea loc în China

Cu ocazia congresului Comitetului Olimpic din Asia, desfășurat în capitala Turkmenistanului, Așgabad, orașul chinez Hangzhou a fost ales gazdă a celei de-a XIX-a ediții a Jocurilor Sportive ale Asiei, programate în anul 2022. Hangzhou, considerat unul dintre cele mai dinamice și turistice orașe din China, care a fost vizitat de celebrul explorator Marco Polo la finele secolului XIII, era singurul candidat la organizarea competiției, iar alegerea sa a fost o simplă formalitate. Nicio altă țară nu a dorit să candideze împotriva Chinei, care a găzduit deja Jocurile Olimpice de vară în 2008, la Beijing, urmând să găzduiască și ediția din 2022 a Jocurilor Olimpice de iarnă. Următoarea ediție a Jocurilor Sportive ale Asiei va avea loc în Indonezia, în anul 2018.